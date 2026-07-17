Messi y la final de su vida, en el estadio donde renunció a la Selección hace 10 años

“Ya está. Se terminó para mí la Selección”, habían sido las palabras del 10 en aquel lejano junio de 2016.

El capitán argentino Lionel Messi volverá a pisar el MetLife Stadium de Nueva York para disputar la final del Mundial 2026 ante España, aunque el escenario trae consigo uno de los recuerdos más dolorosos de su carrera con la Selección argentina.

El encuentro decisivo se jugará el 19 de julio en ese estadio, donde la Albiceleste afrontó su único partido oficial previo: la final de la Copa América Centenario 2016 frente a Chile, uno de los baches más duros y profundos en la carrera del astro que hoy tiene 48 títulos en sus vitrinas.

Aquel 26 de junio de 2016, el equipo dirigido en esa oportunidad por Gerardo Martino igualó 0 a 0 en los 120 minutos, pero cayó 4 a 2 en la definición por penales en un encuentro que le dio un golpazo a Messi tras las dolorosas derrotas ante Alemania en el Mundial de Brasil 2014 y la definición ante Chile en la Copa América de 2015.

Messi no tuvo su mejor noche, como tampoco la tuvo un año antes en la edición de 2015 que se jugó en el país trasandino, ya que falló su remate desde los doce pasos y la derrota dejó una de las imágenes más impactantes de su trayectoria: el capitán argentino llorando desconsoladamente junto a Sergio Agüero en el centro del campo.

La sorpresa de Leo Messi al renunciar a la Selección

El golpe no terminó con la derrota, ya que una vez consumada la caída y en los pasillos del MetLife Stadium, Messi sorprendió al anunciar su renuncia a la Selección: “Ya está. Se terminó para mí la Selección. Es por el bien de todos, por mí y por todos, porque hay muchos que desean esto, que no se conforman. Nosotros tampoco nos conformamos con llegar a la final y no ganarla”, afirmó el astro con una profunda desazón en su rostro.

El rosarino profundizó su desazón al señalar: “Ya lo intenté mucho, me duele más que a ninguno no poder ser campeón con Argentina, pero es así, no se dio y lamentablemente me voy sin poder conseguirlo. Ya son cuatro finales, no es para mí”.

El capitán se responsabilizó al cien por ciento de la derrota al expresar: “Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar. Encima me toca errar el penal a mí”.

Sin embargo, aquella decisión fue transitoria, debido a que apenas dos meses después, Messi regresó a la Selección en un gran momento, ya que estuvo renovado en la pretemporada.

La reaparición del goleador se produjo el 1 de septiembre de 2016, en Mendoza, frente a Uruguay, donde marcó el único gol del triunfo argentino por 1 a 0 por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Ahora tendrá la oportunidad de transformar el estadio de su mayor desilusión en el escenario de una nueva conquista mundial tras 10 años de la dolorosa caída que lo marcó en su carrera y a la Selección argentina, ya que desde ese momento, aunque no pudo avanzar en la Copa América de 2019, ganó cuatro títulos con la camiseta albiceleste.