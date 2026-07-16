El pasado oscuro de Slavko Vincic, el árbitro que dirigirá la final entre Argentina y España

El esloveno, quien en 2020 fue arrestado por una vinculación con una red de prostitución y estupefacientes, dirigirá la final del Mundial. Además, fue el que estuvo en el debut de la Albiceleste frente a Arabia Saudita en Qatar 2022

Slavko Vincic será el árbitro que dirigirá la final del Mundial entre la Selección Argentina y España este domingo desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El esloveno tiene un antecedente reciente con la Albiceleste porque estuvo en la caída por 2-1 ante Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, lo más llamativo es que guarda un pasado complicado: en 2020 fue detenido por presunta vinculación con una red de prostitución, tráfico de drogas y armas.

En lo que al arbitraje se refiere, la carrera del esloveno es prácticamente intachable. El juez de 46 años es considerado el mejor de su país en el rubro, es internacional desde el 2010 y tiene una vasta experiencia dirigiendo partidos de alta relevancia, como las semifinales de la Nations League 2023 entre España e Italia y tuvo su punto álgido en la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

A su vez, la final del domingo será su sexto partido por una Copa del Mundo, ya que además del estreno de la Albiceleste en el Mundial pasado (último encuentro que perdió Argentina por este certamen) estuvo en Gales-Inglaterra (2022) y en esta edición en Brasil-Marruecos, Jordania-Argelia y México Ecuador. En total, suma 15 amarillas y una roja.

También guarda un antecedente que lo vincula indirectamente con Argentina porque en 2025 dirigió el cruce entre River y Monterrey de México, por el Mundial de Clubes. Aquel día expulsó al mediocampsita comlombiano Kevin Castaño.

Sin embargo, fuera del campo la historia es otra y está en envuelta en polémica por un hecho que data del 2020. Vincic se encontraba en una cabaña en Bijeljina, Bosnia y Herzegovina, cuando fue arrestado por la Policía por cargos relacionados a la prostitución y el tráfico de estupefacientes.

En el lugar donde ocurrió su aprehensión, las autoridades del caso descubrieron a nueve mujeres, 26 hombres, 14 paquetes de cocaína, 10 armas de fuego, tres chalecos antibalas y más de 10 mil euros en efectivo.

Mientras crecía su reputación como árbitro, semejante acusación lo salpicó y por eso rápidamente alzó las vos y negó todo: "No tengo nada que ver con eso. Acepté una invitación para almorzar, que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento de ello. Estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente vino la Policía y sucedió lo que sucedió".

Según revelaron en ese entonces fuentes cercanas al suceso, Vincic se encontraba comiendo junto a Tijana Maksimovic, presunta líder de la red de prostitución, y por eso quedó involucrado en la causa.

Además de aclarar lo sucedido, el árbitro contó con el respaldo de La Federación de Eslovenia, que consideró la situación como un "malentendido" y lo siguió priorizando en los eventos deportivos: "Estaba en el sitio equivocado en el momento inadecuado".