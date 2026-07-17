Con una gran expectativa en San Juan donde se respira voley y con todo lo que generan Las Panteras que siempre juegan a estadio lleno, arrancó este jueves el triangular amistoso en el que las argentinas vencieron a Chile por 3-0 en el Aldo Cantoni, como parte de la preparación para la Copa Sudamericana de Lima a fin de mes. El torneo continuará este viernes cuando jueguen Chile y Venezuela y el sábado 18 cierran Las Panteras contra el equipo “Vinotinto” desde las 21. Todos los partidos se pueden seguir por la señal de Fox y el canal de youtube de la FEVA.
Las Panteras a paso firme: consiguieron vencer a Chile en San Juan
El seleccionado femenino de vóley, Las Panteras vencieron este a Chile por 3-0 en el Aldo Cantoni, inaugurando un triangular que se cierra el sábado contra Venezuela
Por Ovación
Las Panteras ganaron en sets corridos ante Chile
En el inicio del Triangular Internacional en San Juan, Las Panteras vencieron a Chile por 3 a 0, con parciales de 25-18, 25-19 y 25-17. Bianca Cugno, máxima anotadora con 18 puntos. Este viernes se enfrentarán Chile y Venezuela desde las 21 y el próximo sábado, Argentina ante Venezuela.
En la previa del partido, se realizó un homenaje a Daniel Castellani con la entrega de un cuadro que fue recibido por Candelaria Herrera, Bianca Cugno y Facundo Morando. Además, Las Panteras disputaron todo el partido con una camiseta especial dedicada a él con su nombre en la espalda.
Argentina formó con: Mayer, Cugno, Farriol, Herrera, Bulaich, Bertolino y Pelozo y luego ingresaron Detzel, Tosi, Caballero, García, Cabrera y Pérez.
El primer set fue con dominio para Las Panteras, que lo resolvieron 25-18 con Cugno bien en ataque y Herrera en bloqueo. El segundo parcial, en tanto, terminó 25-19 para Argentina en otro parcial en el que el bloqueo argentino volvió a brillar.
El tercer parcial fue del de mayor diferencia entre ambos equipos. Las dirigidas por Facundo Morando se escaparon 16-6 con una tarea más contundente en ataque y frente a un rival muy impreciso. Finalmente, fue victoria por 25-17.