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Las Panteras a paso firme: consiguieron vencer a Chile en San Juan

El seleccionado femenino de vóley, Las Panteras vencieron este a Chile por 3-0 en el Aldo Cantoni, inaugurando un triangular que se cierra el sábado contra Venezuela

Ovación

Por Ovación

17 de julio 2026 · 08:59hs
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Las Panteras volvieron a jugar con estadio lleno en el Aldo Cantoni

Las Panteras volvieron a jugar con estadio lleno en el Aldo Cantoni, de San Juan, donde vencieron a Chile.

Con una gran expectativa en San Juan donde se respira voley y con todo lo que generan Las Panteras que siempre juegan a estadio lleno, arrancó este jueves el triangular amistoso en el que las argentinas vencieron a Chile por 3-0 en el Aldo Cantoni, como parte de la preparación para la Copa Sudamericana de Lima a fin de mes. El torneo continuará este viernes cuando jueguen Chile y Venezuela y el sábado 18 cierran Las Panteras contra el equipo “Vinotinto” desde las 21. Todos los partidos se pueden seguir por la señal de Fox y el canal de youtube de la FEVA.

Las Panteras ganaron en sets corridos ante Chile

En el inicio del Triangular Internacional en San Juan, Las Panteras vencieron a Chile por 3 a 0, con parciales de 25-18, 25-19 y 25-17. Bianca Cugno, máxima anotadora con 18 puntos. Este viernes se enfrentarán Chile y Venezuela desde las 21 y el próximo sábado, Argentina ante Venezuela.

En la previa del partido, se realizó un homenaje a Daniel Castellani con la entrega de un cuadro que fue recibido por Candelaria Herrera, Bianca Cugno y Facundo Morando. Además, Las Panteras disputaron todo el partido con una camiseta especial dedicada a él con su nombre en la espalda.

Argentina formó con: Mayer, Cugno, Farriol, Herrera, Bulaich, Bertolino y Pelozo y luego ingresaron Detzel, Tosi, Caballero, García, Cabrera y Pérez.

El primer set fue con dominio para Las Panteras, que lo resolvieron 25-18 con Cugno bien en ataque y Herrera en bloqueo. El segundo parcial, en tanto, terminó 25-19 para Argentina en otro parcial en el que el bloqueo argentino volvió a brillar.

El tercer parcial fue del de mayor diferencia entre ambos equipos. Las dirigidas por Facundo Morando se escaparon 16-6 con una tarea más contundente en ataque y frente a un rival muy impreciso. Finalmente, fue victoria por 25-17.

Las Panteras Chile San Juan
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