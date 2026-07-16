Alarma en España: Lamine Yamal no entrenó y encendió las dudas para la final ante Argentina

La máxima figura del equipo de Luis De la Fuente trabajó de manera diferenciada por una molestia muscular y fue visto con un vendaje en el muslo izquierdo. Pedro Porro tampoco participó de la práctica a tres días de la definición del Mundial.

A solo tres días de la gran final del Mundial 2026 frente a la Selección Argentina, una noticia encendió las alarmas en la concentración de España. Lamine Yamal , la principal figura del conjunto de Luis De la Fuente, no participó del entrenamiento de este jueves y fue observado con un vendaje en el muslo izquierdo, producto de una molestia muscular sufrida en las semifinales ante Francia.

El juvenil de apenas 19 años fue uno de los grandes protagonistas del triunfo por 2-0 sobre los franceses. Aunque no pudo convertir -le anularon un gol por posición adelantada-, generó el penal que abrió el marcador y volvió a demostrar por qué es uno de los futbolistas más desequilibrantes del certamen.

Trabajó al margen del grupo de España

Después del encuentro ante Francia, Yamal terminó con una sobrecarga en el muslo izquierdo. Ya en la concentración española, el cuerpo médico comenzó un tratamiento para desinflamar la zona y acelerar su recuperación.

Este jueves, durante la práctica realizada en Nueva Jersey, el extremo del Barcelona permaneció al costado del campo de juego. Si bien estuvo con los botines puestos, no realizó ejercicios con el resto del plantel.

Las imágenes de la televisión mostraron al atacante sentado junto al campo con un vendaje en la pierna izquierda, mientras cumplía una rutina de rehabilitación sobre una colchoneta y utilizaba un rodillo de gomaespuma para trabajos de liberación miofascial.

Pedro Porro también está entre algodones en España

La otra preocupación del cuerpo técnico español pasa por Pedro Porro, quien tampoco entrenó con normalidad.

El lateral derecho fue una de las figuras de la semifinal frente a Francia, donde no solo tuvo la difícil misión de controlar a Kylian Mbappé, Bradley Barcola y Michael Olise, sino que además coronó su actuación con el gol que sentenció el 2-0 tras una gran combinación con Dani Olmo.

El intenso desgaste físico le provocó una fatiga muscular que obligó al cuerpo técnico a preservarlo.

De todos modos, en España reina el optimismo. Tanto Yamal como Porro son seguidos de cerca por los médicos y la expectativa es que puedan reincorporarse a los entrenamientos en las próximas horas para llegar en condiciones al partido más importante del torneo.

La final del Mundial se disputará el próximo domingo desde las 16, en el MetLife Stadium, donde España buscará volver a conquistar la Copa del Mundo después de 16 años, mientras que la Argentina intentará defender el título conseguido en Qatar y sumar una nueva estrella de la mano de Lionel Messi.