Argentina cayó en tie break contra Cuba en la segunda presentación en la VNL

Argentina cayó ante Cuba 3-2 en el segundo partido del tercer weekend, con parciales de 17-25, 25-19, 22-25, 25-21 y 15-12. En la continuidad del tercer weekend del torneo, su próximo rival será Italia

Argentina no pudo sostener su nivel y cayó ante Cuba en el quinto set.

Argentina jugó su segundo partido del tercer weekend que se está disputando en Osaka, Japón, ante Cuba, luego del triunfo ante Canadá por 3-2 , y otra vez tuvo que batallar un partido largo que se definió en el quinto set con derrota 3-2 (17-25, 25-19, 22-25, 25-21 y 15-12). El máximo anotador de Argentina fue Manu Armoa con 21 puntos y el equipo este sábado jugará con Italia y el domingo con Japón, ambos partidos a las 7:20 horas.

En su segundo partido en Japón, Argentina cayó contra Cuba por 3 a 2, con parciales de 17-25, 25-19, 22-25, 25-21 y 15-12. Este sábado desde las 7:20, contra Italia en Osaka.

Para este partido, el equipo inicial de la Selección fue el mismo del partido ante Canadá a excepción del ingreso de Armoa en lugar de Palonsky. Argentina dominó el inicio y se quedó con el primer set 25-17 con mayor efectividad en todos los fundamentos.

No obstante, Cuba reaccionó y pasó a dominar el segundo parcial con una mejora en ataque. De esta manera y ante un equipo argentino más impreciso, lo empató por 25-19.

Frente a los cubanos, los argentinos perdieron por 3 a 2, y ahora se deberá medir con Italia.

A diferencia de los sets anteriores, el tercero tuvo un desarrollo mucho más parejo, pero en el cierre la Selección tuvo más paciencia y recuperó contundencia para pasar al frente nuevamente por 25-22.

En el cuarto, en tanto, Argentina logró una diferencia inicial, pero Cuba lastimó con el saque para el 9-9. Más tarde, los caribeños lo ganaron 25-21 con un buen cierre en saque y bloqueo.

En el tie break, la Selección empezó arriba 5-2, pero Cuba encontró respuestas en sus puntas para equilibrarlo en 5 y, a su vez, con dos aces de Yant pasó a ganarlo 11-8. Argentina lo empató en 11 de la mano de Kukartsev y Vicentin, pero en el desenlac Cuba sumó en bloqueo y contra y lo ganó 15-12. Argentina formó con: Sánchez, Kukartsev, Loser, Zerba, Armoa, Vicentin, Massimino (L).