Argentina jugó su segundo partido del tercer weekend que se está disputando en Osaka, Japón, ante Cuba, luego del triunfo ante Canadá por 3-2, y otra vez tuvo que batallar un partido largo que se definió en el quinto set con derrota 3-2 (17-25, 25-19, 22-25, 25-21 y 15-12). El máximo anotador de Argentina fue Manu Armoa con 21 puntos y el equipo este sábado jugará con Italia y el domingo con Japón, ambos partidos a las 7:20 horas.
Argentina cayó en tie break contra Cuba en la segunda presentación en la VNL
Argentina cayó ante Cuba 3-2 en el segundo partido del tercer weekend, con parciales de 17-25, 25-19, 22-25, 25-21 y 15-12. En la continuidad del tercer weekend del torneo, su próximo rival será Italia
Por Ovación
Argentina no pudo con Cuba en Japón
En su segundo partido en Japón, Argentina cayó contra Cuba por 3 a 2, con parciales de 17-25, 25-19, 22-25, 25-21 y 15-12. Este sábado desde las 7:20, contra Italia en Osaka.
Para este partido, el equipo inicial de la Selección fue el mismo del partido ante Canadá a excepción del ingreso de Armoa en lugar de Palonsky. Argentina dominó el inicio y se quedó con el primer set 25-17 con mayor efectividad en todos los fundamentos.
No obstante, Cuba reaccionó y pasó a dominar el segundo parcial con una mejora en ataque. De esta manera y ante un equipo argentino más impreciso, lo empató por 25-19.
A diferencia de los sets anteriores, el tercero tuvo un desarrollo mucho más parejo, pero en el cierre la Selección tuvo más paciencia y recuperó contundencia para pasar al frente nuevamente por 25-22.
En el cuarto, en tanto, Argentina logró una diferencia inicial, pero Cuba lastimó con el saque para el 9-9. Más tarde, los caribeños lo ganaron 25-21 con un buen cierre en saque y bloqueo.
En el tie break, la Selección empezó arriba 5-2, pero Cuba encontró respuestas en sus puntas para equilibrarlo en 5 y, a su vez, con dos aces de Yant pasó a ganarlo 11-8. Argentina lo empató en 11 de la mano de Kukartsev y Vicentin, pero en el desenlac Cuba sumó en bloqueo y contra y lo ganó 15-12. Argentina formó con: Sánchez, Kukartsev, Loser, Zerba, Armoa, Vicentin, Massimino (L).