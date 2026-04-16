Más vuelos desde el aeropuerto de Rosario: suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

El aeropuerto agrega ocho vuelos semanales desde julio a destinos turísticos clave, sin escalas, y refuerza la conectividad aérea desde Rosario

Con una pista de aterrizaje ampliada y remodelada, el aeropuerto de Rosario va en busca de más vuelos. Los charter para la Fórmula Uno en San Pablo, a un paso de su definición.

El Aeropuerto Internacional de Rosario ampliará su red de vuelos para la temporada de invierno 2026 con nuevas conexiones directas a tres destinos turísticos clave: San Carlos de Bariloche, Chapelco y Puerto Iguazú.

La programación, que comenzará en julio, sumará un total de ocho frecuencias semanales y consolida el crecimiento del aeropuerto como nodo estratégico del interior del país.

Más vuelos sin escalas desde Rosario

Según se informó oficialmente, la nueva grilla incluirá:

Cuatro vuelos semanales a Bariloche (lunes, miércoles, viernes y sábados) desde el 3 de julio

(lunes, miércoles, viernes y sábados) desde el 3 de julio Dos frecuencias a Chapelco (viernes y domingos), entre el 3 de julio y el 28 de agosto

(viernes y domingos), entre el 3 de julio y el 28 de agosto Dos vuelos semanales a Puerto Iguazú (jueves y domingos) a partir del 9 de julio

La incorporación de estas rutas permite ampliar las opciones de viaje directo desde Rosario, evitando escalas en Buenos Aires y respondiendo a la alta demanda turística de la temporada invernal.

Una estrategia para recuperar conectividad

La ampliación forma parte de la política impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro para fortalecer la conectividad aérea de la provincia.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que “la conectividad es desarrollo”, al considerar que cada nueva ruta genera movimiento económico, acerca destinos y amplía oportunidades tanto para el turismo como para la producción.

La nueva programación se inscribe en un proceso de recuperación y expansión del aeropuerto rosarino, que en los últimos años busca reposicionarse como alternativa a las terminales del área metropolitana de Buenos Aires.

El objetivo oficial es consolidar una red de vuelos nacionales más robusta, con mayor frecuencia y mejores condiciones para pasajeros y operadores.

En ese sentido, la incorporación de destinos como Bariloche, Chapelco e Iguazú no solo apunta al turismo, sino también a dinamizar la economía regional y mejorar la movilidad desde el interior del país.