Uno Santa Fe | Escenario | Tribus Club de Arte

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Gaspar Benegas se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 17 de abril a las 21 hs junto a Cultura Frita. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

14 de abril 2026 · 11:03hs
Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

gentileza

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Gaspar Benegas es guitarrista, cantante, compositor y productor de rock argentino. Integra Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado desde sus comienzos, la banda que acompaña al Indio Solari. Paralelamente lidera su power trío La Mono, promesa indiscutida de la escena con la que giró por gran parte de la Argentina. Y durante 10 años fue miembro de Las Manos de Filippi, uno de los grupos más combativos de Latinoamérica.

Canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas, sonarán en una noche sin precedente en la ciudad.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHATSAPP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187

Tribus Club de Arte
Noticias relacionadas
Alan Lez, el pulso de la escena, llega a Santa Fe

Alan Lez, el pulso de la escena, llega a Santa Fe

recta final: el festival tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

pim pau llega a rafaela con un show unico para toda la familia

Pim Pau llega a Rafaela con un show único para toda la familia

La Re Fiesta llega a HUB

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

Lo último

Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Qué les pidió Scaloni a los jugadores de la Selección tras la lesión de Cuti Romero

Qué les pidió Scaloni a los jugadores de la Selección tras la lesión de Cuti Romero

Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov en el ATP 500 de Barcelona

Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov en el ATP 500 de Barcelona

Último Momento
Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Qué les pidió Scaloni a los jugadores de la Selección tras la lesión de Cuti Romero

Qué les pidió Scaloni a los jugadores de la Selección tras la lesión de Cuti Romero

Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov en el ATP 500 de Barcelona

Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov en el ATP 500 de Barcelona

Colón, con el mérito de haber apostado al proyecto con Medrán como DT

Colón, con el mérito de haber apostado al proyecto con Medrán como DT

Transporte en Santa Fe: Puccini denunció desigualdad en subsidios y pidió más federalismo

Transporte en Santa Fe: Puccini denunció desigualdad en subsidios y pidió más federalismo

Ovación
El Chino Garcé, a corazón abierto: recuerdos, reflexiones y su mirada sobre Colón

El Chino Garcé, a corazón abierto: recuerdos, reflexiones y su mirada sobre Colón

Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Unión, entre lo propio y lo ajeno: necesita una mano de Quimsa, que visita a Atenas

Unión, entre lo propio y lo ajeno: necesita una mano de Quimsa, que visita a Atenas

Newells, en alerta por Cóccaro y García de cara al duelo ante Unión

Newell's, en alerta por Cóccaro y García de cara al duelo ante Unión

Capibaras XV le ganó un partidazo 39-28 a Tarucas y sueña con las semifinales

Capibaras XV le ganó un partidazo 39-28 a Tarucas y sueña con las semifinales

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The GunsN Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos