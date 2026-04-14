Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Gaspar Benegas se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 17 de abril a las 21 hs junto a Cultura Frita. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

Gaspar Benegas es guitarrista, cantante, compositor y productor de rock argentino. Integra Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado desde sus comienzos, la banda que acompaña al Indio Solari. Paralelamente lidera su power trío La Mono, promesa indiscutida de la escena con la que giró por gran parte de la Argentina. Y durante 10 años fue miembro de Las Manos de Filippi, uno de los grupos más combativos de Latinoamérica.