Gaspar Benegas es guitarrista, cantante, compositor y productor de rock argentino. Integra Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado desde sus comienzos, la banda que acompaña al Indio Solari. Paralelamente lidera su power trío La Mono, promesa indiscutida de la escena con la que giró por gran parte de la Argentina. Y durante 10 años fue miembro de Las Manos de Filippi, uno de los grupos más combativos de Latinoamérica.
Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos
Gaspar Benegas se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 17 de abril a las 21 hs junto a Cultura Frita. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.
Canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas, sonarán en una noche sin precedente en la ciudad.
Puntos de venta:
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453
Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446
Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359
ONLINE : www.ticketway.com.ar
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