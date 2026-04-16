San Guillermo inauguró la Copa Santa Fe 2026 con destacados atletas y marcas

La jornada inicial del certamen se concretó en San Guillermo y contó con la participación de 240 deportistas de toda la provincia y representantes de Santa Fe y zona

El calendario atlético santafesino comenzó con una jornada emocionante en San Guillermo, donde se disputó la fecha inaugural de la Copa Santa Fe de Atletismo 2026. El evento se destacó no solo por las marcas alcanzadas, sino también por el contexto institucional, en un año en que la provincia se prepara para recibir competencias internacionales como los Juegos ODESUR y el Campeonato Sudamericano U23.

La organización del certamen fue sobresaliente, transformando el estadio atlético en un escenario de primer nivel. Con una estética cuidada, una logística impecable y una infraestructura en su mejor versión, San Guillermo mostró su capacidad para cumplir con las máximas exigencias y ofrecer una experiencia deportiva de excelencia.

Destacados desempeños de atletas santafesinos

En el Salto en Largo, Brian López reafirmó su dominio de 2025 al imponerse con una marca de 6.80 metros. La prueba fue dominada por el club Velocidad y Resistencia, que también obtuvo la plata con Tomás Garategui (6.69m) y el bronce con Agustín Hanrard (6.09m).

image La santafesina Agustina Wilhjeln se adjudicó el primer lugar del podio en 100 metros.

El cuarto lugar fue ocupado por Brian Impellizzeri, medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024, con un salto de 6.08 metros, destacando la inclusión y el alto nivel de la Copa. El programa también incluyó diversas pruebas de paratletismo que emocionaron a los presentes, reforzando el atletismo como un espacio de superación sin barreras.

En la rama femenina, Milagros Lamagni logró el primer puesto en Salto en Alto con 1.45 metros y obtuvo terceros puestos en Disco y Bala, mientras que Denise Garetto fue la mejor en Salto en Largo con 5.40 metros y alcanzó un segundo lugar en Salto en Alto. María Luciana Ferreyra destacó al ganar los 400 metros con vallas con un tiempo de 1:07.56 y sumar medallas de bronce en Salto en Alto y Largo.

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En varones, en 110 con vallas, el ganador fue el rosarino de Sonder, Lucas Vaudagna, mientras que el mejor santafesino fue Walter Durán de Unión. En 400 con vallas, Vaudagna fue el vencedor y el segundo lugar quedó para Andrés Mendoza de Velocidad y Resistencia. En salto en alto, el santacruceño Jeremías James Peronja fue el ganador, mientras que Tomás Garategui de Velocidad y Resistencia fue tercero, y Andrés Mendoza cuarto.

En salto en largo, el oriundo de Humboldt, Brian López de Velocidad y Resistencia fue el triunfador, mientras que Tomás Garategui de la entidad de el Rayito fue segundo y tercero se ubicó Agustín Hanrard de la ciudad de Santa Fe. En salto con garrocha, Ayrton Franco de Reconquista fue el ganador, mientras que Andrés Mendoza de Santa Fe quedó en la quinta ubicación. En el lanzamiento de bala, el rosarino Juan Pablo Sale logró el primer lugar del podio, mientras que el mejor santafesino fue Nicolás Camargo en la quinta posición.

image Paula Leiva, entrenada por Nicolás Camargo, se quedó con la prueba de 100 con vallas.

En el lanzamiento de disco, Lázaro Bonora de Wheelwrigth fue el vencedor, mientras que Ignacio Fontana de Santa Fe fue segundo, y Cristian Menéndez del Club Sunchales de Santa Fe quedó en la quinta colocación. En lanzamiento de jabalina, el santafesino Ignacio Fontana de VyR fue el triunfador, mientras que Cristian Menéndez del Club Sunchales quedó quinto. En el lanzmaiento del martillo, el segundo lugar del podio fue para Emanuel Giambruni del Club Sunchales, mientras que Gael Cardozo de la ciudad de Santa Fe quedó cuarto.

Buenas actuaciones santafesinas en San Guillermo

En la rama femenina, en los 100 metros, la santafesina Agustina Wilhjeln, entrenada por Nicolás Camargo, fue la ganadora, mientras que Jasmín Bock de Atletas del Litoral de Santa Fe quedó cuarta. En los 400 metros, Paula Escudero de Unión quedó en la sexta colocación. En los 100 con vallas se impuso la santafesina Paula Leiva de Velocidad y Resistencia. Por su parte, Luciana Ferreyra fue terccera, y Catalina Wilhjeln de VyR quedó sexta.

En los 400 con vallas, la oriunda de Tierra del Fuego pero radicada en la capital provincial, fue primera, mientras que Paula Escudero de Unión y Paula Leiva de Velocidad y Resistencia finalizaron cuarta y quinta respectivamente. En la prueba de salto en alto, la triunfadora resultó Milagros Lamagni de Velocidad y Resistencia, segunda quedó Denise Garetto de Unión y tercera Luciana Ferreyra de Velocidad y Resistencia. En la sexta ubicación quedó Catalina Wilhjeln.

image Ignacio Fontana de Velocidad y Resistencia marcó el rumbo en lanzamiento de jabalina.

En salto en largo, Denise Garetto de Unión ocupó la primera ubicación, mientras que las santafesinas Leila Garetto y Luciana Ferreyra completaron el podio. En salto con garrocha, Jazmín Merke del Club Sunchales fue segunda, y tercera, quedó Milagros Lamagni entrenada por el profesor Maxi Troncosco en Velocidad y Resistencia. En cuarto lugar quedó Mercedes Olmos de Mara y Denise Garetto de Unión fue quinta. En bala, Valentina Gosteli de Humboldt pero que entrena con Nacho Fontana en Velocidad y Resistencia quedó segunda. Además, Milagros Lamagni y Dafne Faccioli se ubicaron en la tercera y cuarta posición respectivamente. En el lanzamiento del disco, Milagros Lamagni fue segunda, y Catalina Montaño de Santa Fe quedó tercera.

-Puntaje por clubes: 1° Velocidad y Resistencia 103; 2° Unión de San Guillermo 101; 3° Sonder de Rosario 95.

-Puntaje por asociaciones: 1° Asociación Santafesina (ASA) 284; 2° Rosario 255 (ARDA); 3° Asociación Noroeste Santafesina de Atletismo (ANSA) 187.