Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

El pasado sábado 11 de abril, luego de 11 años de espera, Tan Bionica volvió a encontrarse con el público santafesino en un show inolvidable en el Estadio 15 de Abril del Club Unión.

Con una convocatoria de 25.000 personas , la banda protagonizó una de las fechas más esperadas del año y confirmó su fuerte conexión con una ciudad que llevaba más de una década esperando este regreso.

El recital formó parte de la gira que marca el regreso del grupo a los grandes escenarios y se vivió como una verdadera celebración, con fans que llegaron desde distintos puntos del país para ser parte de la experiencia.

Durante más de dos horas, el estadio del Club Atlético Unión de Santa Fe se transformó en un coro masivo que acompañó cada canción, en un recorrido por los grandes hits de la banda y la presentación de su nuevo álbum, con una puesta en escena imponente y momentos de alta emoción sobre el escenario.

La fecha en Santa Fe fue una coproducción de Harlem y Loma Vista, consolidando a la ciudad como una plaza clave para espectáculos de gran escala y reafirmando el crecimiento del circuito federal de shows en vivo.

El evento también implicó un importante movimiento en la ciudad, con un amplio operativo de seguridad y tránsito que permitió que la jornada se desarrollara con normalidad en toda la zona del estadio.

El regreso de Tan Bionica a Santa Fe no solo fue un show: fue un reencuentro esperado, una noche cargada de nostalgia, energía y conexión con el público, que volvió a demostrar por qué la banda sigue siendo una de las más convocantes del país.