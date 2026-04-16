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Regresa el boxeo profesional al Roque Otrino del Club Colón

El gimnasio Roque Otrino será la sede de un festival boxístico organizado por Carlos Lemos. El Zurdo Borda se medirá con el Chiva Leguizamón el sábado 18 desde las 21

Ovación

Por Ovación

16 de abril 2026 · 08:37hs
El Zurdo Diego Borda se presenta el sábado 18 en el Roque Otrino de Colón.

El Zurdo Diego Borda se presenta el sábado 18 en el Roque Otrino de Colón.

Este sábado 18 de abril, desde las 21, el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón, será sede de una nueva edición del festival de boxeo que periódicamente organiza el promotor Carlos Lemos en la institución rojinegra. Será el segundo de la siguiente temporada, ya que en febrero pasado hubo otra exitosa convocatoria en el cuadrilátero rojinegro. Ahora será el turno de una pelea profesional con diez peleas amateurs.

El Zurdo Borda se presenta en el Roque Otrino

El gimnasio Roque Otrino será la sede de una nueva edición del festival boxístico organizado por el promotor Carlos Lemos. Se destacan, además de 10 peleas amateurs, el fondo entre púgiles rentados, será entre el representante del Club Atlético Colón, el Zurdo Diego Borda (8-2-0, 6 KOs) se medirá a seis rounds en categoría peso ligero ante Exequiel el Chiva Leguizamón de Catamarca (4-4-0, 2 KOs).

Además del combate principal de Borda y Leguizamón, habrá otros diez combates amateurs, con púgiles de la región y también de la provincia de Entre Ríos. Este gran festival de boxeo tendrá un importante servicio de buffet, y las entradas anticipadas se pueden solicitar al 3425034425.

El santafesino Diego Borda le dijo a UNO Santa Fe que "me estuve preparando bastante bien, vengo ya con mucha anticipación entrenando porque conocía la fecha de esta pelea. Así que estábamos metiéndonos con todas las pilas y por supuesto estoy con mucha fe para ganar el sábado en Colón". El Zurdo subrayó que "el rival se que viene de Catamarca y vi algunas peleas. No he encontrado mucho pero lo estuvimos estudiando un poco".

El púgil santafesino oriundo del barrio Centenario y 26 años manifestó que "no es para confiarse, pero digamos que no me sorprenderá o no hay nada que no hayamos entrenado antes. Las últimas peleas me fue bien, aunque no he estado muy activo digamos. Este tiempo que pasó hice pocas peleas, pero bueno, vamos remontar remontar con el objetivo de seguir sumando cada vez más".

"Pelear en Colón, de local, ante mi gente, mi barrio, me gusta mucho. Además, me siento muy cómodo estando cercca de mi gente, ya que tiene un sabor especial. Sobre todo por el apoyo del público sabalero que siempre me va a hacer el aguante cuando hay boxeo en el club. Tengo buenas expectativas y espero estar a la altura de las circunstancias y dejar todo arriba del ring" sostuvo el talentoso boxeador local que la última vez que peleó en el Otrino fue en octubre pasado con triunfo por puntos sobre el neuquino Franco Huanque.

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El p&uacute;gil santafesino entrenado por Carlos Lemos en Col&oacute;n se medir&aacute; con el catamarque&ntilde;o Leguizam&oacute;n.

El púgil santafesino entrenado por Carlos Lemos en Colón se medirá con el catamarqueño Leguizamón.

En las últimas tres presentaciones del santafesino entrenado por Carlos Lemos, hijo del legendario José Lino Lemos, se impuso en dos peleas por KOT y en una por puntos. En diciembre de 2024, en el estadio sabalero derrotó a Carlos Daniel Alarcón en el segundo asalto, y en Unión y Progreso de Santa Fe, por la vía rápida, en mayo del año pasado tiró a la lona a su rival en la primera vuelta. Ante Huanque, en el Otrino fue por puntos en decisión unánime.

El programa de peleas

1-Ignacio Montel (Peri Boxing) vs. Elías Jaime (Paraná)

2-Matías Córdoba (Club Colón) vs. Agustín Pavón (Esperanza)

3-Celene Monzón (Grin Box) vs. Joana Pintos (Peri Boxing)

4-Alexis Valenzuela (King Box) vs. Lucas Urrutia (Peri Boxing)

5-Pablo Escobar (Club Colón) vs. Sebastián Espíndola (Los Charrúas)

6-Cristian Benítez (Club Colón) vs. Isaías Núñez (Desvío Arijón)

7-Juan Podestá (Club Colón) vs. Santino Jaime (Paraná)

8-Celene Galindo (Club Colón) vs. Fernanda Espíndola (Los Charrúas, Entre Ríos)

-Fondo: Diego el Zurdo Borda (Colón) vs. Exequiel el Chiva Leguizamón (Catamarca).

Roque Otrino Colón boxeo
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