Madelón tiene los 11 de Unión para jugar contra Newell's en el 15 de Abril

El DT de Unión, Leonardo Madelón, hará la lógica con una variante para recibir a Newell's por la 15ª fecha de la zona A del Apertura

Unión ultimó detalles este jueves por la mañana en el predio y el entrenador Leonardo Madelón dejó prácticamente confirmada la formación para enfrentar a Newell's este viernes, desde las 20.30, en el estadio 15 de Abril, por la 15ª fecha de la zona A del torneo Apertura. El rojiblanco apostará por los 11 ideales.

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Una sola modificación

Todo indica que habrá apenas una variante respecto al equipo que jugó ante Independiente. Lautaro Vargas regresará al lateral derecho luego de cumplir su fecha de suspensión, ocupando el lugar de Nicolás Paz. El resto serían los mismos nombres que vienen de presentarse en la última jornada, en busca de sostener la estructura y la idea.

Lautaro Vargas Lautaro Vargas vuelve a ser titular en Unión. Prensa Unión

Otro punto a tener en cuenta es la situación de Marcelo Estigarribia, que arrastra cuatro amarillas, por lo que deberá cuidarse para no perderse el próximo compromiso, en un contexto donde Madelón necesita mantener continuidad en el ataque.

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Los posibles 11 de Unión

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

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Con el equipo prácticamente definido, el Tate buscará hacerse fuerte en Santa Fe y sumar tres puntos clave ante la Lepra para seguir acomodándose en la zona.