Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

Homer El Mero Mero se presentará en Tribus Club de Arte el domingo 19 de abril. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

La espera terminó: El rapero Homer el Mero Mero vuelve a los escenarios para brindar una noche inolvidable donde presentará sus últimos lanzamientos junto a sus grandes éxitos que ya son parte de nuestra historia. No es solo un show. Es el regreso de una leyenda en movimiento. Conseguí tus tickets ahora y sé parte de un evento que va a quedar marcado para siempre.