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Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

Homer El Mero Mero se presentará en Tribus Club de Arte el domingo 19 de abril. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

16 de marzo 2026 · 13:52hs
Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

gentileza

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

La espera terminó: El rapero Homer el Mero Mero vuelve a los escenarios para brindar una noche inolvidable donde presentará sus últimos lanzamientos junto a sus grandes éxitos que ya son parte de nuestra historia. No es solo un show. Es el regreso de una leyenda en movimiento. Conseguí tus tickets ahora y sé parte de un evento que va a quedar marcado para siempre.

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187

Tribus Club de Arte Santa Fe
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