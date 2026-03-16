La espera terminó: El rapero Homer el Mero Mero vuelve a los escenarios para brindar una noche inolvidable donde presentará sus últimos lanzamientos junto a sus grandes éxitos que ya son parte de nuestra historia. No es solo un show. Es el regreso de una leyenda en movimiento. Conseguí tus tickets ahora y sé parte de un evento que va a quedar marcado para siempre.
Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"
Homer El Mero Mero se presentará en Tribus Club de Arte el domingo 19 de abril. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.
16 de marzo 2026 · 13:52hs
Puntos de venta:
Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161
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