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El palito del presidente de Unión Luis Spahn para Colón

El máximo mandatario rojiblanco celebró el cumpleaños 119 de Unión y aprovechó para tirarle un palito a su eterno rival

Ovación

Por Ovación

16 de abril 2026 · 09:40hs
En el aniversario de Unión

José Busiemi

En el aniversario de Unión, el presidente Luis Spahn le tiró un palito a Colón

En medio de los festejos por los 119 años de vida, el presidente de Unión Luis Spahn destacó el presente del equipo, pero además aprovechó para enviarle un mensaje a Colón.

En diálogo con la Central Deportiva por Cadena 3 Santa Fe (101.7), el dirigente rojiblanco celebró un nuevo aniversario y habló de todos los temas.

El análisis y la indirecta de Luis Spahn

"Si bien consolidarse en Primera es un objetivo de mínima, uno puede observar el traspié que sufrieron otros. Acá en la zona, yo digo que parece una epidemia, nos dejó la gente de Paraná, la gente de Rafaela y nuestros vecinos. Por eso, no tenemos que olvidarnos de ese objetivo", chicaneó el presidente rojiblanco.

Para luego agregar: "De todos modos, el principal objetivo de la institución es tratar de consolidarse para jugar de forma continua las copas y estar entre los mejores 12 equipos. Y si uno está en ese lugar, algún día se va a dar. Porque los partidos no están escritos y el fútbol no es racional".

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"Tenemos mucha ilusión, Unión es un equipo insuperable. Tenemos un volumen de juego y una calidad que nos abre muchas expectativas. Anhelamos pelear el campeonato, nosotros generamos las mejores condiciones posibles, pero en el fútbol 2+2 no es 4.", aseguró.

Y para finalizar, el presidente rojiblanco habló de Madelón y de los hinchas: "Los intereses del club están por encima de nuestro ego. Quiero agradecerles a los socios el acompañamiento y que festejen los logros que hemos obtenido en estos años. Leo (Madelón) trajo tranquilidad y madurez, por lo cual, tenerlo a gusto es un gran elemento.".

Unión Luis Spahn Colón
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