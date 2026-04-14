La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos

Apettite (The Guns N Roses Experience) y Bon Jovi x Valentinos se presentarán en Tribus Club de Arte el sábado 18 de abril. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

Appetite “The Guns N Roses Experience”, considerado el show tributo más grande a Guns N' Roses, ofrece un espectáculo centrado en la época 88-93 de la mítica banda hollywoodense. Recorriendo sus años dorados, Appetite propone un viaje en el tiempo para revivir junto a grandes y chicos los clásicos que marcaron a varias generaciones.

En tanto que Bon Jovi x Valentinos presenta “Un Show de fans para fans”, un espectáculo que nace desde la admiración genuina. Es respeto por el legado, pasión por la música y una conexión real entre personas que aman lo mismo. Cada presentación se transforma en un encuentro sincero donde no existen distancias ni poses: solo pasión, respeto y una conexión verdadera entre todos.