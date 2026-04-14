Appetite “The Guns N Roses Experience”, considerado el show tributo más grande a Guns N' Roses, ofrece un espectáculo centrado en la época 88-93 de la mítica banda hollywoodense. Recorriendo sus años dorados, Appetite propone un viaje en el tiempo para revivir junto a grandes y chicos los clásicos que marcaron a varias generaciones.
La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos
Apettite (The Guns N Roses Experience) y Bon Jovi x Valentinos se presentarán en Tribus Club de Arte el sábado 18 de abril. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.
En tanto que Bon Jovi x Valentinos presenta “Un Show de fans para fans”, un espectáculo que nace desde la admiración genuina. Es respeto por el legado, pasión por la música y una conexión real entre personas que aman lo mismo. Cada presentación se transforma en un encuentro sincero donde no existen distancias ni poses: solo pasión, respeto y una conexión verdadera entre todos.
Puntos de venta
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453
Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446
Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161
CONSULTAS WHATSAPP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187