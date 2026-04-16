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Racha negra: Unión repite una pesadilla en la Liga Nacional y peligra su permanencia

El golpe ante Ferro no solo dejó preocupación sino también encendió una alarma histórica en Unión, que alcanzó las siete caídas al hilo en la Liga Nacional

16 de abril 2026 · 15:01hs
Racha negra: Unión repite una pesadilla en la Liga Nacional y peligra su permanencia

Prensa Unión

El golpe ante Ferro no solo dejó preocupación por el resultado inmediato, sino también encendió una alarma histórica: Unión alcanzó las siete derrotas consecutivas, una marca negativa que ya había sufrido en dos momentos muy sensibles dentro de su recorrido en la Liga Nacional.

• LEER MÁS: Unión perdió con Ferro y aún no logra asegurar la permanencia

La primera vez que el Tate atravesó un derrumbe similar fue entre el cierre de 1986 y el inicio de 1987. Aquella seguidilla marcó el principio del fin de su estadía en la elite. Ese ciclo concluyó con la salida de la máxima categoría, un golpe que se extendió durante décadas hasta el regreso concretado el 6 de agosto de 2021, cuando el club volvió a posicionarse entre los mejores del país.

El déjà vu de Unión tras el retorno a la Liga Nacional

Ya instalado nuevamente en la competencia, la historia volvió a repetirse en la temporada 2022/23. En ese campeonato, los rojiblancos también acumularon siete caídas al hilo, quedando al borde de una definición incómoda. La racha se cortó el 15 de abril de 2023, en el Polideportivo Roberto Pando, con una victoria clave ante San Lorenzo de Almagro por 91-82. Aquella noche, los aportes de Facundo Alessio (17 puntos) y Tomás Bombino (15) resultaron determinantes para evitar el Playout.

Hoy, con una nueva cadena adversa instalada, Unión vuelve a mirar el espejo de su propia historia. La urgencia por cortar la racha no es solo deportiva: también responde a la necesidad de impedir que el pasado vuelva a convertirse en una amenaza real.

Unión Ferro Liga Nacional
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