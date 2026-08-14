Uno Santa Fe | Santa Fe | Juegos Suramericanos

Preparan la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Habrá artistas, más de 5.000 atletas de las diferentes delegaciones del mundo, invitados de renombre y asistencia masiva. Soledad cantará el tema oficial.

14 de agosto 2026 · 22:16hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El presidente Javier Milei demostró intenciones de participar de la inauguración de los Juegos Suramericanos

El presidente Javier Milei demostró intenciones de participar de la inauguración de los Juegos Suramericanos

“La ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos en el Monumento a la Bandera será el encuentro cultural masivo más importante de la ciudad”, explicó el secretario de Vinculación Estratégica y coordinador de la organización, Julián Galdeano, sobre el puntapié inicial que se llevará a cabo el 12 de septiembre en Rosario.

Habrá artistas, más de 5.000 atletas de las diferentes delegaciones, banderas y colores al pie del río Paraná, y Soledad tendrá a su cargo la canción oficial. “Hasta el presidente (Javier) Milei nos comentó que tiene intenciones de participar”, reveló Galdeano en El primero de la mañana por LT8.

La presencia del presidente le daría un status determinante a los Juegos, que de por sí contará con diferentes personalidad y autoridades de relevancia. Hasta estará presente el presidente de la CAF, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe que otorgó el crédito de 75 millones de dólares para armar la infraestructura y llevar adelante los juegos.

Juegos Suramericanos

Para dimensionar los Juegos, hay 30 deportes que son clasificatorios para los Panamericanos de Lima que luego clasifican a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Es decir, integra el ciclo olímpico.

“Nos preocupamos mucho por cómo marchaban las obras deportivas y ahora ya estamos con los detalles que parecen menores pero son muchísimos, desde instalar material de competición, logística, delegaciones, fan fest y visitas guiadas”, dijo.

La villa olímpica cuando se estaba levantando para los Juegos Suramericanos. Ahora resta solo el equipamiento

La villa olímpica cuando se estaba levantando para los Juegos Suramericanos. Ahora resta solo el equipamiento

"Hay unas 3.000 escuelas de los más de 5.000 establecimientos de la provincia que pidieron asistir con delegaciones a observar los juegos. Hay un cálculo a grande sobre la mesa: a 60 chicos por delegación de cada escuela, asistirán unos 180 mil chicos en diez días. Hay que recibirlos, contarles la experiencia, ubicarlos", sumó.

Último tramo de obras

El nivel de avance de las instalaciones deportivas en Rosario, Rafaela y Santa Fe supera el 90 por ciento. El Arena en la ex-Rural ya está inaugurado, el velódromo de Rafaela en breve. También el microestadio en el parque Independencia de Rosario. Empieza la limpieza fina del lugar y la colocación final de tribunas.

El centro acuático, que tiene hasta 6 metros de profundidad, será de vanguardia, el mejor del país para organizar eventos de cualquier disciplina, confía el funcionario provincial. Ya está en la etapa de filtrado y últimas pruebas.

La villa olímpica de zona sur donde se alojarán los atletas se está equipando con las camas, muebles, y ropa blanca. Son 246 departamentos que ya empezar a comercializarse con precios con tasa Nido con fines de viviendas para cuando termine la competición.

“Esa parte de la zona sur será un antes y un después porque se termina la obra de Cordón Ayacucho, el Museo de Deporte renovado, Parque Héroes de Malvinas, el centro acuático, la villa olímpica, con apertura de calles, más luminarias”, agregó.

Lo que destaca a lo largo de los 14 días de competición es el fan fest. “Va a ser potente, con clases, artistas, deportistas exponiendo, DJ y fiestas para disfrutar en familia. Los que vayan van a volver”.

Habrá una app donde se podrá saber toda la información de las actividades y donde se podrán reservar los asientos limitados (habrá un pequeño espacio pago).

Juegos Suramericanos Milei Rosario
Noticias relacionadas
Trabajos fianles en el microestadio del Estadio Municipal Jorge Newbery.

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

Las máquinas ya trabajan en el Hipódromo Independencia, para que al óvalo se le sume el tenis, y pueda debutar en los Juegos Suramericanos.

Apuran las canchas de tenis en el óvalo del Hipódromo para llegar a los Juegos Suramericanos

juegos suramericanos: el rio, el campo y el sol, la historia detras de las medallas que recibiran los deportistas

Juegos Suramericanos: El río, el campo y el sol, la historia detrás de las medallas que recibirán los deportistas

juegos suramericanos: el estadio multiproposito abrio sus puertas con un show de nahuel pennisi

Juegos Suramericanos: el estadio multipropósito abrió sus puertas con un show de Nahuel Pennisi

Lo último

Endeudamiento de los hogares: advierten que los créditos con atraso se quintuplicaron en 16 meses

Endeudamiento de los hogares: advierten que los créditos con atraso se quintuplicaron en 16 meses

Un aspirante del Servicio Penitenciario provincial denunció haber sido víctima de una violación en manada

Un aspirante del Servicio Penitenciario provincial denunció haber sido víctima de una violación en manada

Preparan la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Preparan la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Último Momento
Endeudamiento de los hogares: advierten que los créditos con atraso se quintuplicaron en 16 meses

Endeudamiento de los hogares: advierten que los créditos con atraso se quintuplicaron en 16 meses

Un aspirante del Servicio Penitenciario provincial denunció haber sido víctima de una violación en manada

Un aspirante del Servicio Penitenciario provincial denunció haber sido víctima de una violación en manada

Preparan la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Preparan la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Detuvieron a los siete cadetes de 19 años denunciados por un abuso sexual en la Escuela Penitenciaria de Santa Fe

Detuvieron a los siete cadetes de 19 años denunciados por un abuso sexual en la Escuela Penitenciaria de Santa Fe

Colón dio a conocer el parte médico de cuatro futbolistas que incluye a Federico Lértora

Colón dio a conocer el parte médico de cuatro futbolistas que incluye a Federico Lértora

Ovación
La dirigencia de Colón llegó a un acuerdo con Medrán para la rescisión de su contrato

La dirigencia de Colón llegó a un acuerdo con Medrán para la rescisión de su contrato

Zahir Yunis cambia de aire: el volante de Colón tiene nuevo destino

Zahir Yunis cambia de aire: el volante de Colón tiene nuevo destino

Gorosito reveló detalles de la visita de la barra al plantel de San Lorenzo

Gorosito reveló detalles de la visita de la barra al plantel de San Lorenzo

En el día de su cumpleaños, Mastantuono debutó con goleada en Fiorentina

En el día de su cumpleaños, Mastantuono debutó con goleada en Fiorentina

Unión y un escenario que puede jugar a su favor ante un San Lorenzo en crisis

Unión y un escenario que puede jugar a su favor ante un San Lorenzo en crisis

Policiales
Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed