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La dirigencia de Colón llegó a un acuerdo con Medrán para la rescisión de su contrato

En las últimas horas, los dirigentes sabaleros acordaron con el entrenador y ahora resta la firma para sellar la desvinculación

Ovación

Por Ovación

14 de agosto 2026 · 09:17hs
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La dirigencia de Colón acordó la rescisión del contrato de Ezequiel Medrán.

La dirigencia de Colón acordó la rescisión del contrato de Ezequiel Medrán.

Luego de que los dirigentes de Colón tomaran la decisión de despedir a Ezequiel Medrán, restaba llegar a un acuerdo con el DT que tenía contrato hasta diciembre.

Colón arregló la salida de Ezequiel Medrán

Por ello, Iván Delfino dirigió ante San Telmo con un permiso especial que le permitía estar en el banco por dos partidos, hasta tanto se resolviera la desvinculación de Medrán. El límite para ingresar al campo de juego era el choque con Patronato.

En consecuencia, la dirigencia rojinegra aceleró y la información indica que en las últimas horas, llegó a un acuerdo con el DT saliente y ahora resta que se firme la rescisión del contrato.

LEER MÁS: La formación de Colón que dispuso Delfino en la práctica de fútbol

De esta manera, Colón le pagará tres meses más de sueldo a Medrán entregándoles cheques. Y con este acuerdo, sellará su desvinculación de la entidad sabalera.

Así las cosas, con el finiquito de Medrán, el nuevo entrenador Iván Delfino podrá dirigir sin problemas el partido contra San Miguel que se jugará el sábado 22 ante San Miguel.

Colón Medrán dirigencia
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