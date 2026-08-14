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Detuvieron a los siete cadetes de 19 años denunciados por un abuso sexual en la Escuela Penitenciaria de Santa Fe

Agentes de la PDI completaron las aprehensiones de los acusados, todos jóvenes de 19 años. La fiscal Jorgelina Mosser Ferro avanza con la recolección de pruebas para fijar la fecha de la audiencia imputativa. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad reiteraron que serán apartados de forma definitiva de la administración pública.

Juan Trento

Por Juan Trento

14 de agosto 2026 · 22:07hs
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Detuvieron a los siete cadetes de 19 años denunciados por el abuso sexual en la Escuela Penitenciaria de Santa Fe

Detuvieron a los siete cadetes de 19 años denunciados por el abuso sexual en la Escuela Penitenciaria de Santa Fe

Este viernes, en el ámbito de la Escuela Penitenciaria del Servicio Penitenciario de Santa Fe SPSF, un aspirante en formación denunció haber sido víctima de un abuso sexual presuntamente cometido por siete de sus compañeros, también aspirantes cadetes en formación. La denuncia motivó una actuación inmediata de las autoridades penitenciarias, que tienen a su cargo la responsabilidad y la tutela de todos los aspirantes.

Esta mañana y tal como fue adelantado por UNO Santa Fe, dos de los involucrados fueron aprehendidos, y esta tarde hasta última hora fueron aprehendidos los cinco restantes.

LEER MÁS: Escándalo en la Escuela Penitenciaria: el Gobierno de Santa Fe avanza en la expulsión de siete cadetes

Investigación

Por la naturaleza de los hechos, la investigación quedó a cargo de la fiscal de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual Gefas, Jorgelina Mosser Ferro, quien ordenó las diligencias a los pesquisas del Área de Género y Trata de Personas de la Policía de Investigaciones PDI.

Los siete aspirantes investigados como presuntos autores son varones de 19 años que cursaban el trayecto formativo. Durante la jornada de este viernes, los pesquisas del Área de Género y Trata de Personas de la Policía de Investigaciones PDI concretaron las siete aprehensiones. Ya identificados, los aspirantes quedaron a disposición de la fiscalía para la audiencia de imputación de cargos y el pedido de medidas cautelares.

Acompañamiento a la víctima

Este mediodía, el secretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli, brindó una conferencia de prensa. «Nos enteramos de un hecho que para nosotros es absolutamente extraordinario y terrible», expresó. El funcionario señaló que existe un acompañamiento a la víctima y a su familia por parte de la Escuela Penitenciaria, del Servicio Penitenciario y del propio Ministerio.

Galfrascoli agregó que el Gobierno provincial avanzará sobre los responsables con el máximo peso administrativo y normativo, con el objetivo de que ninguno de los involucrados continúe en el establecimiento formativo ni en ningún ámbito de la administración provincial.

Investigan el hecho los pesquisas del Área de Género y Trata de Personas de la Policía de Investigaciones PDI, bajo la dirección de la fiscal de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual Gefas. La atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de abuso sexual, mientras la fiscal ordena las medidas probatorias y define la situación procesal de los siete aspirantes aprehendidos en la audiencia imputativa.

cadetes Escuela Servicio penitenciario investigación
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