Gorosito reveló detalles de la visita de la barra al plantel de San Lorenzo

El entrenador del Ciclón habló en la previa al partido con Unión y sobre la presencia de la barra indicó: "Han hablado muy bien con nosotros"

El entrenador de San Lorenzo, Néstor Gorosito, dio detalles este viernes en TyC Sports sobre la visita de la barra al plantel durante el jueves : "La realidad es que han hablado muy bien con nosotros, vinieron a preguntar cuáles pueden llegar a ser los por qué de este momento y le dije lo que estoy hablando con ustedes: 'Se necesita tiempo de trabajo".

Sobre los motivos que derivaron en la irrupción de miembros de la hinchada en un entrenamiento, Pipo profundizó: "Llevamos poco y debido a las inhibiciones de dirigencias anteriores, no podíamos habilitar a los jugadores, ahora lo lograron, pero el arrastre de problemas hace que desencadene en momentos que son incómodos y difíciles".

A su vez, el técnico fue en la misma línea que lo que había declarado tras la derrota por 2-0 ante Huracán en el clásico y pidió tiempo para poder trabajar. "Hay un arrastre que mejora nerviosismo en el club. Se mejora con trabajo, no hay otra forma. El torneo empezó hace 20 días, pero hemos jugado mucho, cuatro partidos, con el agravante del clásico", analizó.

También resaltó que, más allá del complejo momento futbolístico que atraviesa el Ciclón, no había motivos por los cuales no podría salir a hablar y agregó: "La gente viene acumulando tiempo de situaciones y la termina pagando un grupo, pero pasa en todas los clubes...en Platense, a River, a Independiente, a Racing...".

El ídolo del conjunto de Boedo también bancó a la dirigencia encabezada por Marcelo Culotta, ya que "no va a resolver en 50 días el arrastre de hace años" y se referirió al desempeño de sus dirigidos: "Hoy es un equipo apurado San Lorenzo. Desde que sale la pelota del arco tiene que terminar en pase gol y nos cuesta diferencia en qué zonas distraer para después llegar a la definición".