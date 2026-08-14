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Zahir Yunis cambia de aire: el volante de Colón tiene nuevo destino

El volante central surgido de las inferiores sabaleras, que tuvo una importante participación durante 2025, dejaría el club para jugar el Torneo Regional Federal Amateur 2026 con Ben Hur de Rafaela.

Ovación

Por Ovación

14 de agosto 2026 · 12:42hs
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Zahir Yunis cambia de aire: el volante de Colón tiene nuevo destino

El presente de Zahir Yunis está lejos de aquel que supo disfrutar durante buena parte de 2025. El mediocampista surgido de las inferiores de Colón, que había logrado ganarse un lugar en el plantel profesional y sumar una cantidad importante de minutos en Primera Nacional, perdió terreno durante este año y ahora tendría todo acordado para continuar su carrera en Ben Hur de Rafaela, que disputará el Torneo Regional Federal Amateur 2026.

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La salida representaría un cambio importante para un futbolista que hasta hace poco aparecía como una de las alternativas surgidas de la cantera con posibilidades de consolidarse. De hecho, durante 2025 Yunis disputó 17 partidos con la camiseta de Colón, convirtió un gol y acumuló 922 minutos.

De una temporada con protagonismo a quedar relegado en Colón

El volante había conseguido dar un paso adelante en 2025. Después de sus primeras apariciones en Primera durante 2024, cuando disputó dos encuentros, Yunis encontró continuidad durante la temporada siguiente y llegó a ser una alternativa habitual para el mediocampo.

Incluso, en noviembre de 2025, el propio futbolista destacaba que aquella temporada había significado un antes y un después en su carrera, al haber podido debutar y sumar continuidad en Primera.

Sin embargo, el escenario cambió considerablemente durante 2026. Con la llegada de nuevos futbolistas para el mediocampo y una competencia interna cada vez mayor, Yunis dejó de estar en la consideración del plantel profesional.

Una nueva oportunidad para volver a tener continuidad

En este contexto aparece Ben Hur de Rafaela, destino que le permitiría al futbolista recuperar algo que perdió en Colón: continuidad y competencia.

La posibilidad de disputar el Torneo Regional Federal Amateur 2026 aparece como una alternativa para que Yunis vuelva a sumar minutos y pueda relanzar su carrera después de un año en el que quedó relegado.

Sus números generales con el Sabalero reflejan el recorrido realizado: 43 partidos entre Primera Nacional y Reserva, un gol, una asistencia y 2.640 minutos, de acuerdo con los registros aportados.

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El contraste entre su 2025 y su situación actual es evidente. Aquel juvenil que había logrado meterse en la estructura profesional y sumar 17 partidos en una temporada ahora busca un nuevo escenario para volver a sentirse futbolista.

Para Colón, mientras tanto, significará la salida de otro jugador surgido de sus divisiones inferiores que había logrado tener participación en el primer equipo, pero que finalmente no consiguió sostener su lugar en el plantel profesional.

Colón Yunis Ben Hur
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