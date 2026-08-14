Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón dio a conocer el parte médico de cuatro futbolistas que incluye a Federico Lértora

Este viernes y a través de sus redes sociales, Colón brindó un parte médico en el que menciona a cuatro futbolistas del plantel sabalero

Ovación

Por Ovación

14 de agosto 2026 · 21:59hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón dio a conocer el parte médico del capitán Federico Lértora.

Prensa Colón

Colón dio a conocer el parte médico del capitán Federico Lértora.

A lo largo de esta semana mucho se especuló respecto a la presencia de Federico Lértora para el partido ante Patronato. Y es que el capitán de Colón salió reemplazado en el cotejo ante San Telmo y venía arrastrando una molestia en su rodilla.

Lértora se pierde el partido con Patronato

Lo cierto es que este viernes por la noche y a través de sus redes sociales, el club sabalero brindó un parte médico en relación a cuatro jugadores del plantel, entre ellos el mediocampista central.

En el caso de Lértora, padece una tendinitis rotuliana en la rodilla derecha que se originó en un traumatismo sufrido en el partido ante San Telmo. Por lo cual no pudo entrenar con normalidad y está descartado para el choque con Patronato.

LEER MÁS: Delfino retoca el mediocampo y Colón tendrías dos cambios para recibir a Patronato

Por su parte, Darío Sarmiento, Alan Bonansea y Emanuel Beltrán continúan evolucionando favorablemente de sus distintas lesiones, pero tampoco estarían a disposición del cuerpo técnico.

Si bien Bonansea comenzó a entrenar este miércoles con el plantel, la intención sería no arriesgarlo y por eso no iría al banco. Por su parte, Beltrán y Sarmiento seguirán afuera de los convocados.

Colón Lértora parte médico
Noticias relacionadas
la idea de formento en la perla para la final: intentamos siempre jugar y atacar al rival

La idea de Formento en La Perla para la final: "Intentamos siempre jugar y atacar al rival"

El DT de Colón Iván Delfino realizaría dos cambios en la zona media para recibir a Patronato.

Delfino retoca el mediocampo y Colón tendrías dos cambios para recibir a Patronato

prefederal: rivadavia le corto el invicto a colon (sj)

Prefederal: Rivadavia le cortó el invicto a Colón (SJ)

La dirigencia de Colón acordó la rescisión del contrato de Ezequiel Medrán.

La dirigencia de Colón llegó a un acuerdo con Medrán para la rescisión de su contrato

Lo último

Preparan la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Preparan la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Detuvieron a los siete cadetes de 19 años denunciados por el abuso sexual en la Escuela Penitenciaria de Santa Fe

Detuvieron a los siete cadetes de 19 años denunciados por el abuso sexual en la Escuela Penitenciaria de Santa Fe

Colón dio a conocer el parte médico de cuatro futbolistas que incluye a Federico Lértora

Colón dio a conocer el parte médico de cuatro futbolistas que incluye a Federico Lértora

Último Momento
Preparan la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Preparan la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Detuvieron a los siete cadetes de 19 años denunciados por el abuso sexual en la Escuela Penitenciaria de Santa Fe

Detuvieron a los siete cadetes de 19 años denunciados por el abuso sexual en la Escuela Penitenciaria de Santa Fe

Colón dio a conocer el parte médico de cuatro futbolistas que incluye a Federico Lértora

Colón dio a conocer el parte médico de cuatro futbolistas que incluye a Federico Lértora

Los jugadores convocados en Unión para el partido ante San Lorenzo

Los jugadores convocados en Unión para el partido ante San Lorenzo

En el día de su cumpleaños, Mastantuono debutó con goleada en Fiorentina

En el día de su cumpleaños, Mastantuono debutó con goleada en Fiorentina

Ovación
La dirigencia de Colón llegó a un acuerdo con Medrán para la rescisión de su contrato

La dirigencia de Colón llegó a un acuerdo con Medrán para la rescisión de su contrato

Zahir Yunis cambia de aire: el volante de Colón tiene nuevo destino

Zahir Yunis cambia de aire: el volante de Colón tiene nuevo destino

Gorosito reveló detalles de la visita de la barra al plantel de San Lorenzo

Gorosito reveló detalles de la visita de la barra al plantel de San Lorenzo

En el día de su cumpleaños, Mastantuono debutó con goleada en Fiorentina

En el día de su cumpleaños, Mastantuono debutó con goleada en Fiorentina

Unión y un escenario que puede jugar a su favor ante un San Lorenzo en crisis

Unión y un escenario que puede jugar a su favor ante un San Lorenzo en crisis

Policiales
Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed