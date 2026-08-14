Colón dio a conocer el parte médico de cuatro futbolistas que incluye a Federico Lértora

Este viernes y a través de sus redes sociales, Colón brindó un parte médico en el que menciona a cuatro futbolistas del plantel sabalero

A lo largo de esta semana mucho se especuló respecto a la presencia de Federico Lértora para el partido ante Patronato. Y es que el capitán de Colón salió reemplazado en el cotejo ante San Telmo y venía arrastrando una molestia en su rodilla.

Lo cierto es que este viernes por la noche y a través de sus redes sociales, el club sabalero brindó un parte médico en relación a cuatro jugadores del plantel, entre ellos el mediocampista central.

En el caso de Lértora, padece una tendinitis rotuliana en la rodilla derecha que se originó en un traumatismo sufrido en el partido ante San Telmo. Por lo cual no pudo entrenar con normalidad y está descartado para el choque con Patronato.

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Por su parte, Darío Sarmiento, Alan Bonansea y Emanuel Beltrán continúan evolucionando favorablemente de sus distintas lesiones, pero tampoco estarían a disposición del cuerpo técnico.

Si bien Bonansea comenzó a entrenar este miércoles con el plantel, la intención sería no arriesgarlo y por eso no iría al banco. Por su parte, Beltrán y Sarmiento seguirán afuera de los convocados.