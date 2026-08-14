En el día de su cumpleaños, Mastantuono debutó con goleada en Fiorentina

El argentino, a préstamo por una temporada desde Real Madrid, tuvo su bautismo oficial con la camiseta de la Viola en la contundente victoria 4-1 sobre Benevento, por los 32avos de final de la Copa Italia

A poco más de una semana de su presentación oficial, F ranco Mastantuono tuvo sus primeros minutos con la camiseta de Fiorentina en la goleada 4-1 sobre Benevento, por los 32avos de final de la Copa Italia. En el día de su cumpleaños número 19, el argentino ingresó desde el banco cuando restaban 32 minutos para el final del partido en lugar del islandés Albert Gudmusson, quien abrió el marcador en el Artemio Franchi.

Si bien irrumpió en el terreno de juego con un trámite prácticamente resuelto, el delantero buscó concretar las primeras combinaciones con sus nuevos compañeros y hasta intentó marcar el quinto con un remate en la puerta del área grande. En dicha acción, recibió la pelota por el sector derecho, ensayó un enganche en dirección al centro del campo, y su definición se fue rozando el palo derecho ante la mirada del arquero.

Lo cierto es que, además de la presentación oficial de Mastantuono, la Viola consiguió de manera holgada la clasificación a los dieciseisavos de final del certamen doméstico, como consecuencia de las conquistas de Gudmusson, Moise Kean, Luca Ranieri y Cher Ndour. Davide Lamesta descontó para el cuadro rival a los nueve minutos del complemento y le puso cifras definitivas al primer encuentro de la temporada entrante.

Fiorentina, al mismo tiempo, espera con ansias la incorporación de Mateo Pellegrino al plantel profesional comandado por el entrenador Fabio Grosso, tras haber sido comprado al Parma por una cifra que ronda los 20 millones de euros. Con apenas 24 años, el atacante viene de ser el goleador absoluto de Los Cruzados con una marca de 12 goles en 39 partidos, lo que le permitió firmar un contrato por cuatro años.

Al margen del compromiso del cuadro de Florencia, la acción de la Copa Italia se completó con otros tres cotejos adicionales. Parma -que selló la llegada de David Romero desde Tigre- venció 2-0 a Catania de la Serie C; Cagliari hizo lo propio frente a Arezzo de la Serie B y, por último, Monza triunfó 3-0 ante Avellino.