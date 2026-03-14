La previa sabalera: color, familia y pasión antes de Colón–Acassuso

Tras 14 días sin fútbol por el paro de AFA, la hinchada Sabalera vuelve al Brigadier López para vivir la previa con la ilusión de alentar ante el puntero.

La espera terminó para el pueblo sabalero. Después de 14 días sin fútbol por el paro de AFA , los hinchas de Colón vuelven a reunirse en las inmediaciones del Brigadier López para vivir la clásica previa de partido: familias, amigos, banderas y camisetas rojinegras que empiezan a encender la noche antes del duelo con Acassuso.

Como ocurre en cada partido importante, las calles cercanas al estadio se transforman en un punto de encuentro para los hinchas. Puestos de comida, vendedores de camisetas, banderas que flamean y canciones que empiezan a bajar desde los grupos de simpatizantes convierten la previa en una verdadera fiesta futbolera .

En cada rincón aparecen amigos que se reencuentran, familias que llegan con niños y jóvenes vestidos de rojo y negro y mesas improvisadas donde se comparte un sándwich, una hamburguesa o una bebida mientras la ansiedad crece a medida que se acerca el horario del partido.

image

Reencuentro sabalero tras el parate del fútbol

La expectativa es todavía mayor porque Colón vuelve a jugar después de dos semanas sin actividad oficial, producto del paro que afectó al fútbol argentino. Por eso, el regreso al Brigadier López tiene un sabor especial. Los hinchas llegan con más ganas que nunca de alentar y de volver a ocupar las tribunas que tantas veces se transformaron en una caldera para empujar al equipo.

El clima de entusiasmo también tiene que ver con la importancia del partido. Colón se medirá con Acassuso, líder de la tabla, en un duelo que promete intensidad y momentos de alto voltaje futbolero. Se trata de dos equipos que intentan jugar, pero que también saben que en encuentros de este tipo cada pelota se disputa con dientes apretados, lo que anticipa un choque exigente dentro del campo de juego.

image

LEER MÁS: Colón y un antecedente a revertir con el arbitraje de Gonzalo Pereira

La hinchada de Colón, el jugador número 12

En ese contexto, la gente aparece como un protagonista central. Desde la previa, con canciones, bombos y banderas, el pueblo sabalero empieza a jugar su propio partido.

image

Porque cuando las puertas del estadio se abran y el reloj se acerque a las 20 horas, todo ese color que se vive afuera se trasladará a las tribunas. Y allí, como tantas veces en la historia rojinegra, la hinchada buscará ser el jugador número 12 para empujar a Colón en una noche que promete emociones fuertes.