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Colón y un antecedente a revertir con el arbitraje de Gonzalo Pereira

Colón recibirá este sábado al líder Acassuso por la quinta fecha de la Primera Nacional, con arbitraje de Gonzalo Pereira, cuyo historial es corto y adverso

Ovación

Por Ovación

14 de marzo 2026 · 11:12hs
Colón y un antecedente a revertir con el arbitraje de Gonzalo Pereira

Colón afrontará este sábado un compromiso importante cuando reciba, desde las 20, a Acassuso por la quinta fecha de la zona A de la Primera Nacional. El Rojinegro buscará volver al triunfo para acercarse a los puestos de arriba, en un duelo exigente frente al actual líder del grupo.

• LEER MÁS: Colón asume una prueba de exigencia ante el líder Acassuso en el Brigadier López

¿Cómo le fue a Colón con Gonzalo Pereira?

En la antesala del partido también aparece un dato estadístico que suma condimento: el árbitro designado será Gonzalo Pereira, con quien el Sabalero registra un solo antecedente. Ese encuentro se disputó como visitante y fue derrota 2-0 frente a Talleres de Remedios de Escalada, con dos goles de Martín Batallini.

Embed - Talleres (RdE) 2-0 Colón | Primera Nacional | Fecha 31 (Zona A)

De esta manera, además del desafío deportivo que implica enfrentar al puntero, el Sabalero tendrá otra pequeña cuenta pendiente: intentar sumar su primer resultado positivo bajo el arbitraje de Pereira.

• LEER MÁS: ¿Cómo le fue a Colón contra Acassuso en el historial?

Con la necesidad de ganar para no perder terreno en la pelea de la zona, Colón buscará cambiar la historia y hacerse fuerte ante su gente en el Estadio Brigadier López.

Colón Gonzalo Pereira Acassuso
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