Despiste mortal: un hombre perdió el control de la camioneta que conducía a la altura de Murphy, volcó y falleció

Este martes, el conductor de una camioneta Toyota perdió el control por causas que se investigan. Abandonó el pavimento a la altura del kilómetro 643 de la ruta nacional 33, cerca de Murphy, y dio varios tumbos.

Juan Trento

Juan Trento

2 de diciembre 2025 · 15:27hs
Esta mañana, a las 9.20, oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina fueron alertados sobre el despiste de un vehículo que había abandonado la cinta asfáltica, salió hacia el interior de un campo y volcó varias veces.

El conductor fue hallado inmóvil y un médico del SIES 107 confirmó su fallecimiento. Luego fue identificado como Iván Lugowsky, de 43 años.

Poco después arribaron al lugar oficiales de la Subcomisaría 10° de Murphy y bomberos voluntarios de la zona, quienes colaboraron en el procedimiento.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue comunicada a las jefaturas de la Región II de Gendarmería Nacional y de la Unidad Regional VIII del departamento General López de la Policía de Santa Fe.

Desde allí se dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia, además de los peritajes criminalísticos correspondientes.

Estas tareas quedaron a cargo de agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

