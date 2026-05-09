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Siguió la disputa de la fecha 8 del Apertura José Luis Burtovoy

La Perla del Oeste se impuso a Ciclón Racing y sigue puntero del Polaca Burtovoy, mientras que Sportivo Guadalupe recuperó el protagonismo tras la goleada ante Cosmos en el predio liguista.

Ovación

Por Ovación

9 de mayo 2026 · 20:10hs
Sportivo Guadalupe goleó a Cosmos y se metió nuevamente en el lote de punta.

Gentileza Ema Ávalos

Sportivo Guadalupe goleó a Cosmos y se metió nuevamente en el lote de punta.

El frío no fue impedimento para que en la tarde de este sábado se continúe disputando la octava jornada del Torneo Apertura José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. Hubo duelos interesantes, en el cual se registraron las goleadas de Sportivo Guadalupe y Gimnasia y Esgrima en sus respectivos compromisos, y la victoria de La Perla del Oeste a la vera de la Setúbal que le permite seguir al frente del campeonato. La actividad comenzó con los triunfos de los elencos de San Justo, el Conquistador ante Nacional y el Matador sobre La Salle Jobson.

Jornada con muchas emociones en el Polaca Burtovoy

Este sábado se jugó una nueva jornada del campeonato de la máxima división de la Liga Santafesina, la octava fecha, precisamente, la cual comenzó el miércoles con triunfo de los elencos de San Justo y que se finalizará cuando Colón se mida ante Ateneo Inmaculada, que postergaron por la celebración de la entidad colegial por el aniversario del Sudor Milagroso. Además La Perla le ganó a Ciclón Racing y es más puntero que nunca. En ese sentido Sanjustino quedó a tres puntos, Sportivo Guadalupe a cuatro, igual que Colón, que adeuda dos partidos.

En el predio Nery Pumpido, Sportivo Guadalupe jugó un gran partido, fue eficiente, contundente en la definición, y goleó a Cosmos FC por 4 a 1 bajo el arbitraje de Carlos Córdoba. Los goles para el conjunto del Flaco Tobaldo fueron convertidos por Mauricio Kinkela, Agustín Palombarini y Jonatan Blanco en dos ocasiones, mientras que Diego Fornillo descontó para el local. En el estadio Alberto Garau, no se pudo cumplir el axioma de que técnico que debuta gana, ya que Ciclón Norte de Cayastá derrotó a Las Flores II por 2 a 1. Para el cuadro costero los marcaron Mario Morinigo y Juan Vázquez, y para los conducidos por Luciano Chamarro, que reemplazó a Daniel Boloqui, descontó Miguel García.

En el estadio Maurio Martínez de la ciudad de Santo Tomé, la Academia Cabrera superó por 1 a 0 a Independiente con un gol de Tomás García de penal a los 44 minutos del primer tiempo. Fueron expulsados por el referee Joaquín Urbani, Emanuel Lagger en el local, y Francisco Céspedes en la visita. En la Colonia San José, Universidad y Nobleza de Recreo igualaron 1 a 1. Para los universitarios el gol lo consiguió Brian Tarragona y para los de Recreo, Agusuto Moschino.

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La Perla del Oeste consigui&oacute; imponerse a Cicl&oacute;n Racing y conserva la cima de la tabla de posiciones. &nbsp;

La Perla del Oeste consiguió imponerse a Ciclón Racing y conserva la cima de la tabla de posiciones.

En el campo de deportes 8 de Enero, La Perla del Oeste refrendó su buen presente, más allá de que se topó con un duro rival, al superar a Ciclón Racing por 2 a 1 bajo el referato de Maximiliano Moya. Para el conjunto conducido por Andrés Formento los goles los hicieron Ivo Quiroz y Fernando Márquez, mientras que para el local anotó Lautaro Obregón. Los de Recreo Sur, continúan al frente del certamen, y conservaron el protagonismo.

En otro choque de relevancia, Gimnasia y Esgrima se hizo fuerte ante su gente y de ese modo goleó por 4 a 0 a Newells de barrio Roma con goles de Kevin Castañeda, Facundo Preattoni, Emiliano Delgado y Gonzalo Ibarra. En el estadio Rodolfo Candioti, en el norte del departamento La Capital, Deportivo Santa Rosa logró una victoria que le permite salir del fondo de la tabla. En calidad de visitante se impuso por 2 a 0 con goles de Rodrigo Gómez y Nicolás Cappelletti.

En el predio de la Tatenguita, Náutico El Quillá doblegó a Unión de Santa Fe por 1 a 0 con gol de Mauricio Paz, lo cual le permite a los dirigidos por Patita Mazzoni mantenerse en la pelea por los puestos de vanguardia. Recordemos que el miércoles, en barrio Sur, Colón de San Justo venció a Nacional por 3 a 1 con tantos de Tomás Baroni, Diego Pariani y Claudio Albarracín, y Sanjustino, doblegó a La Salle Joobson por 1 a 0 por intermedio de la conquista de Nehemías González.

-Posiciones: La Perla del Oeste 20, Sanjustino 17, Colón y Sportivo Guadalupe; La Salle Jobson y Colón de San Justo 14; Universidad y Nobleza 13; Gimnasia y Esgrima, Juventud Unida y Ciclón Racing 11; Independiente 10; Unión, Las Flores y Ateneo Inmaculada 9, Academia Cabrera 8; El Quillá, Ciclón Norte y Nacional 7; Deportivo Santa Rosa 6; Cosmos y Newell´s 4.

-Próxima fecha: Deportivo Santa Rosa con Unión, Colón con El Quillá, Juventud Unida con Nacional, Academia Cabrera con Ciclón Norte, Sportivo Guadalupe con Sanjustino, Gimnasia con Las Flores II, Newell´s con Ciclón Racing, La Perla del Oeste con Universidad, Independiente con La Salle Jobson, Ateneo con Colón de San Justo y Nobleza con Cosmos.

Apertura Burtovoy La Perla
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