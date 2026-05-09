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El minuto a minuto de Unión ante Independiente Rivadavia en Mendoza

Unión le ganó a Independiente Rivadavia por 2-1, con los golazos de Brahian Cuello y Cristian Tarragona. Descontó Fabrizio Sartori.

Ovación

Por Ovación

9 de mayo 2026 · 21:29hs
El minuto a minuto de Unión ante Independiente Rivadavia en Mendoza

Prensa Unión

Unión dio la nota en el estadio Bautista Gargantini, donde le ganó a Independiente Rivadavia por 2-1, y se metió en los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Para el Tatengue anotaron Brahian Cuello a los 34' de la etapa inicial y Cristian Tarragona a los 4' del complemento. Fabrizio Sartori descontó a los 24' del complemento.

El equipo de Leonardo Madelón ahora enfrentará a Belgrano, en Córdoba, el próximo martes. El Pirata eliminó a Talleres, en el Mario Alberto Kempes, en el clásico.

LEER MÁS: Unión, entre la urgencia y la incertidumbre: espera definiciones por la Copa Argentina

El encuentro cuenta con arbitraje de Luis Lobo Medina, mientras que Héctor Paletta está a cargo del VAR. Se vive por UNO Santa Fe y UNO 106.3.

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Arrancó el partido en Mendoza entre Unión e Independiente Rivadavia

Unión ya visita a Independiente Rivadavia, el mejor equipo de la fase regular, en Mendoza, en busca de un lugar en los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

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PT 5' Unión la pasa mal y por ahora empata ante Independiente Rivadavia

Ya la tuvieron Villa y Florentín, pero por ahora Unión empata sin goles ante Independiente Rivadavia en Mendoza por los octavos de final del Torneo Apertura.

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PT 25' Independiente Rivadavia hace todo el gasto y Unión resiste en Mendoza

Independiente Rivadavia es mucho más claro y tiene las mejores opciones, Unión resiste y cuando puede trata de contestar. Por ahora empatan sin goles en Mendoza.

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PT 34' Golazo de Brahian Cuello y Unión le gana a Independiente Rivadavia

Unión se encendió en ataque, y tras una gran jugada ofensiva, Brahian Cuello anotó un golazo para el 1-0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza.

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Brahian Cuello

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PT 43' La tuvo Unión con un remate de Estigarribia que se fue al córner

Unión defiende su ventaja y lastima de contragolpe. Estigarribia la tuvo con un remate que se desvió en un defensor y el arquero Bolcato la sacó al córner. Sigue ganando el Tate 1-0.

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¡Final del primer tiempo en el Bautista Gargantini!

Unión tuvo el premio a la resistencia y a la efectividad, y le está ganando a Independiente Rivadavia por 1-0, con un golazo de Brahian Cuello .

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Arrancó el segundo tiempo en Mendoza

Unión, con un golazo de Brahian Cuello, le está ganando a Independiente Rivadavia por 1-0, en el Bautista Gargantini, por los octavos de final del Torneo Apertura.

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ST 4' Golazo de Cristian Tarragona y Unión gana 2-0 en Mendoza

Una gran jugada de contragolpe generó el Tatengue, que terminó con una exquisita definición de Cristian Tarragona, para el 2-0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza.

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ST 14' Se salvó Unión tras una desinteligencia defensiva

Independiente Rivadavia llegó otra vez de forma clara, y Ludueña la sacó en la línea, tras un grosero error de Matías Mansilla. El Tatengue sigue ganando por 2-0.

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ST 24' Independiente Rivadavia encontró el descuento ante Unión

Fabrizio Sartori anotó para La Lepra. Unión ahora le gana a Independiente Rivadavia pero por 2-1 en Mendoza.

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Independiente Rivadavia

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¡¡¡UNIÓN A CUARTOS DE FINAL!!!

El Tatengue pisó fuerte en Mendoza, donde le ganó al entonado Independiente Rivadavia por 2-1 con los golazos de Brahian Cuello y Cristian Tarragona, y se metió en cuartos de final del Apertura, donde enfrentará a Belgrano en Córdoba

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Formaciones de Independiente Rivadavia y Unión

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 34' Brahian Cuello (U); ST 4' Cristian Tarragona (U) y 35' Fabrizio Sartori (IR).

Cambios: ST 8' Juan Manuel Elordi x Bonifacio (IR) y Gonzalo Ríos x M. Fernández (IR); 19' Rodrigo Atencio x Bottari IR); 30' Augusto Solari x Cuello (U); 35' Lucas Menossi x Profini (U) y Claudio Corvalán x Palacios (U); 41' Leonard Costa x L. Gómez (IR) y 43' Agustín Colazo x Estigarribia (U).

Amonestados: Bottari (IR); Pittón, Estigarribia (U).

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Luis Lobo Medina

Unión Independiente Rivadavia Mendoza
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