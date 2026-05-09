El minuto a minuto de Unión ante Independiente Rivadavia en Mendoza

Unión le ganó a Independiente Rivadavia por 2-1, con los golazos de Brahian Cuello y Cristian Tarragona. Descontó Fabrizio Sartori.

Unión dio la nota en el estadio Bautista Gargantini, donde le ganó a Independiente Rivadavia por 2-1, y se metió en los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Para el Tatengue anotaron Brahian Cuello a los 34' de la etapa inicial y Cristian Tarragona a los 4' del complemento. Fabrizio Sartori descontó a los 24' del complemento.

El equipo de Leonardo Madelón ahora enfrentará a Belgrano, en Córdoba, el próximo martes. El Pirata eliminó a Talleres, en el Mario Alberto Kempes, en el clásico.

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El encuentro cuenta con arbitraje de Luis Lobo Medina, mientras que Héctor Paletta está a cargo del VAR. Se vive por UNO Santa Fe y UNO 106.3.

Live Blog Post Arrancó el partido en Mendoza entre Unión e Independiente Rivadavia Unión ya visita a Independiente Rivadavia, el mejor equipo de la fase regular, en Mendoza, en busca de un lugar en los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Unión Independiente Rivadavia.jpg Prensa Unión

Live Blog Post PT 5' Unión la pasa mal y por ahora empata ante Independiente Rivadavia Ya la tuvieron Villa y Florentín, pero por ahora Unión empata sin goles ante Independiente Rivadavia en Mendoza por los octavos de final del Torneo Apertura. Unión vs Independiente Rivadavia.jpg Nicolás Ríos / UNO Mendoza

Live Blog Post PT 25' Independiente Rivadavia hace todo el gasto y Unión resiste en Mendoza Independiente Rivadavia es mucho más claro y tiene las mejores opciones, Unión resiste y cuando puede trata de contestar. Por ahora empatan sin goles en Mendoza. Unión Independiente Rivadavia.jpg UNO Mendoza

Live Blog Post PT 34' Golazo de Brahian Cuello y Unión le gana a Independiente Rivadavia Unión se encendió en ataque, y tras una gran jugada ofensiva, Brahian Cuello anotó un golazo para el 1-0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2053280652078842271&partner=&hide_thread=false ¡¡PALACIOS LA CUCHAREÓ Y CUELLO LE PRENDIÓ MECHA DE VOLEA!! Impresionante GOLAZO de Unión, para ponerse 1-0 ante Independiente Rivadavia por los octavos del #TorneoApertura... ¿Habrá batacazo en Mendoza?ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/lyDOEuMtwY — SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026 Brahian Cuello

Live Blog Post PT 43' La tuvo Unión con un remate de Estigarribia que se fue al córner Unión defiende su ventaja y lastima de contragolpe. Estigarribia la tuvo con un remate que se desvió en un defensor y el arquero Bolcato la sacó al córner. Sigue ganando el Tate 1-0. Estigarribia.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Live Blog Post ¡Final del primer tiempo en el Bautista Gargantini! Unión tuvo el premio a la resistencia y a la efectividad, y le está ganando a Independiente Rivadavia por 1-0, con un golazo de Brahian Cuello . Unión Independiente Rivadavia.jpg UNO Mendoza

Live Blog Post Arrancó el segundo tiempo en Mendoza Unión, con un golazo de Brahian Cuello, le está ganando a Independiente Rivadavia por 1-0, en el Bautista Gargantini, por los octavos de final del Torneo Apertura. Mauro Pittón.jpg Prensa Unión

Live Blog Post ST 4' Golazo de Cristian Tarragona y Unión gana 2-0 en Mendoza Una gran jugada de contragolpe generó el Tatengue, que terminó con una exquisita definición de Cristian Tarragona, para el 2-0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2053289179950235793&partner=&hide_thread=false LOCURA TATENGUE EN MENDOZA: gran chiche y definición de Tarragona para el 2-0 de Unión contra Independiente Rivadavia en los octavos del #TorneoApertura.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/rPxxlH0t2e — SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026 Tarragona.jpg Copa Argentina

Live Blog Post ST 14' Se salvó Unión tras una desinteligencia defensiva Independiente Rivadavia llegó otra vez de forma clara, y Ludueña la sacó en la línea, tras un grosero error de Matías Mansilla. El Tatengue sigue ganando por 2-0. Del Blanco.jpg Prensa Unión

Live Blog Post ST 24' Independiente Rivadavia encontró el descuento ante Unión Fabrizio Sartori anotó para La Lepra. Unión ahora le gana a Independiente Rivadavia pero por 2-1 en Mendoza. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2053296515452424621?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2053296515452424621%7Ctwgr%5E760b80e39050c2a31397dc1e1f68acc2c767a07b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.diariouno.com.ar%2Fovacion%2Ffutbol%2Findependiente-rivadavia-juega-el-gargantini-union-los-octavos-final-n1554273&partner=&hide_thread=false DESCONTÓ LA LEPRA MENDOCINA: Sartori apareció para el 1-2 de Independiente Rivadavia ante Unión en el Gargantini.



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Live Blog Post ¡¡¡UNIÓN A CUARTOS DE FINAL!!! El Tatengue pisó fuerte en Mendoza, donde le ganó al entonado Independiente Rivadavia por 2-1 con los golazos de Brahian Cuello y Cristian Tarragona, y se metió en cuartos de final del Apertura, donde enfrentará a Belgrano en Córdoba Unión gol.jpg Prensa Unión

Formaciones de Independiente Rivadavia y Unión

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 34' Brahian Cuello (U); ST 4' Cristian Tarragona (U) y 35' Fabrizio Sartori (IR).

Cambios: ST 8' Juan Manuel Elordi x Bonifacio (IR) y Gonzalo Ríos x M. Fernández (IR); 19' Rodrigo Atencio x Bottari IR); 30' Augusto Solari x Cuello (U); 35' Lucas Menossi x Profini (U) y Claudio Corvalán x Palacios (U); 41' Leonard Costa x L. Gómez (IR) y 43' Agustín Colazo x Estigarribia (U).

Amonestados: Bottari (IR); Pittón, Estigarribia (U).

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Luis Lobo Medina