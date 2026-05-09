El minuto a minuto de Unión ante Independiente Rivadavia en Mendoza

Unión dio la nota en el estadio Bautista Gargantini, donde le ganó a Independiente Rivadavia por 2-1, y se metió en los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Para el Tatengue anotaron Brahian Cuello a los 34' de la etapa inicial y Cristian Tarragona a los 4' del complemento. Fabrizio Sartori descontó a los 24' del complemento.
El equipo de Leonardo Madelón ahora enfrentará a Belgrano, en Córdoba, el próximo martes. El Pirata eliminó a Talleres, en el Mario Alberto Kempes, en el clásico.
El Tatengue pisó fuerte en Mendoza, donde le ganó al entonado Independiente Rivadavia por 2-1 con los golazos de Brahian Cuello y Cristian Tarragona, y se metió en cuartos de final del Apertura, donde enfrentará a Belgrano en Córdoba
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Prensa Unión
Formaciones de Independiente Rivadavia y Unión
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Goles: PT 34' Brahian Cuello (U); ST 4' Cristian Tarragona (U) y 35' Fabrizio Sartori (IR).
Cambios: ST 8' Juan Manuel Elordi x Bonifacio (IR) y Gonzalo Ríos x M. Fernández (IR); 19' Rodrigo Atencio x Bottari IR); 30' Augusto Solari x Cuello (U); 35' Lucas Menossi x Profini (U) y Claudio Corvalán x Palacios (U); 41' Leonard Costa x L. Gómez (IR) y 43' Agustín Colazo x Estigarribia (U).