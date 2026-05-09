CRAI es el nuevo puntero del Regional del Litoral

Por la 5° fecha del Top 10 del interuniones litoraleño, CRAI venció a Rowing en el Yarará, mientras que Santa Fe RC superó ajustadamente a Jockey de Rosario en Sauce Viejo.

El quinto capítulo del sector principal del Torneo Regional del Litoral arrojó como novedad que CRAI es el nuevo puntero del certamen. Los Gitanos se impusieron en condición de visitante a Rowing, mientras que Santa Fe Rugby doblegó ajustadamente al Jockey rosarino. En el segundo nivel, Universitario cayó en Sauce Montrull, y La Salle ante CRAR, mientras que Alma Juniors superó a Caranchos y comparte la punta con los matemáticos.

Tras lo que fue la victoria de Capibaras sobre Yacaré por el Súper Rugby, este sábado la acción continuó en Sauce Viejo. En un partido duro, intenso, y con dos equipos que no regalaron nada, fue Santa Fe Rugby Club el que se impuso a Jockey Club de Rosario por un ajustado 16 a 15 bajo el arbitraje del santafesino Fernando De Feo. Fue la segunda victoria consecutiva de los conducidos por el Colo Carballo ya que la fecha pasada habían vencido a Duendes en el sur provincial.

Santa Fe Rugby alistó ante el verdiblanco rosarino a Manuel Cataudela, José Milesi y Tomás García; Joaquín Correa y Guillermo Botta; Andoni Alzugaray, Agustín Trossero y Tomás Longo; Santiago Quirelli y Francisco Ávalos; Santiago Gorla, Marcos Erbetta, Valentín Fernandez y Agustín Foradini; Bautista Bejarano. Luego ingresaron Federico Cescut, Francisco Duranda, Gerónimo González Paya, Manuel Iturraspe y Lorenzo Peña. En el primer tiempo hubo un try de Valentín Fernández, más dos penales y una conversión de Bautista Bejarano. En el complemento solamente un penal del full back local Bejarano.

En la sección el Yarará de la vecina capital provincial, CRAI se trajo un triunfo más que cotizado, y que se festejó por varias razones. Los Gitanos derrotaron al Paraná Rowing Club por 38 a 19 bajo el referato del rosarino Juan Ignacio Vega. Con esta victoria, los santafesinos se ubicaron al frente de la tabla de posiciones. Además, se tomaron revancha de lo que fue la derrota hace unas semanas ante el conjunto remero pero el Torneo del Interior B. El full back Facundo Beltramino fue el autor de 13 puntos, producto de tres penales y dos conversiones.

Rowing: Juan Oldani, Lucas Lerena y Esteban Acosta; Agustín Reding y Franco Dall'Ava; Tomás Acosta Cis, Facundo Taboada y Andrés Agasse (c); Franco Osuna y Aquiles Bourdin; Emanuel Schiavo, Julián Pistrilli, Tomás Osuna y Nahuel Gudiño; Ramiro Bornissen. Entrenadores: Gastón Conde y Francisco Nin. Luego ingresaron: Guillermo Macchi, Ignacio Laginguet, Cipriano Cislaghi, Joaquín Cavenaghi, Lautaro Wolf, Gino Albarello y Franco Zatti.

CRAI: Joaquín Berón, Luciano Simino y Ramiro Ibáñez; Ignacio Parodi y Mariano Torres Jozami; Santiago Carreras, Tomás Mufarrege y Pablo Ferreyra; Justo González Viezcas y Genaro Giombi; Iñaki Carreras, Tomás Funes, Máximo Torres Jozami, Mateo Fauda y Facundo Beltramino.

Entrenador: Carlos Martín Matozzo. Luego ingresaron: José Manuel Canuto, Enzo Abraham, Facundo Garibay, Lautaro Labath, Ignacio Perona, Juan Bautista Raffa, Agustín Giménez y Juan Cruz Moretti.

Primer tiempo: 2´ penal Facudo Beltramino, 10´ try Ignacio Carreras, 25´ try Ramiro Bornissen convertido por Aquiles Bourdín,

35´ try Ignacio Carreras, 38´ try Ramiro Bornissen.

Segundo tiempo: 4´ try Luciano Simino, 9´ penal Facundo Beltramino, 17´ try Mateo Fauda convertido por Facundo Beltramino, 30´ try Juan Cruz Moretti, 34´ try Emanuel Schiavo convertido por Aquiles Bourdín, 37´ penal Facundo Beltramino.

Más detalles del Regional del Litoral

En el sector principal, además de las victorias de CRAI y Santa Fe Rugby, en el Hipódromo de Rosario, Duendes superó a Gimnasia y Esgrima de Rosario por 27 a 6, mientras que en el Parque Urquiza, Estudiantes doblegó a Universitario de Rosario por 26 a 24. En Mendoza y Wilde del sur provincial, Old Resian derrotó al Jockey de Venado Tuerto por 17 a 14. Las posiciones quedaron del siguiente modo: CRAI 19, Duendes 18, Estudiantes 17, Gimnasia y Esgrima 15, Santa Fe Rugby 14, Jockey de Venado Tuerto y Universitario de Rosario 11; Jockey de Rosario 9; Paraná Rowing y Old Resian 6. En la próxima fecha se medirán Universitario de Rosario con Rowing, CRAI con Old Resian, Jockey de Venado Tuerto con Santa Fe Rugby, Jockey de Rosario con Gimnasia, y Duendes con Estudiantes de Paraná.

image En Sauce Montrull, Universitario perdió frente a Tilcara de Paraná. gentileza Tercer Tiempo Rugby

En cuanto a la cuarta fecha de la Segunda División, en el departamento Las Colonias, Alma Juniors de Esperanza doblegó por 20 a 14 a Caranchos de Rosario, mientras que en Sauce Montrull, Universitario de Santa Fe cayó frente a Tilcara de Paraná por 26 a 20. En Cabaña Leiva, CRAR de Rafaela venció a La Salle Jobson por 26 a 15, y en Santo Tomé, Provincial se impuso a Cha Roga 27 a 17. En la provincia de Buenos Aires, Regatas & Belgrano de San Nicolás superó a Gimnasia de Pergamino por 35 a 28.

Las posiciones quedaron así: Alma Juniors de Esperanza y Logaritmo 19; Provincial 17; Universitario de Santa Fe 16, Caranchos y CRAR de Rafaela 15; Tilcara 10, Regatas & Belgrano de San Nicolás 6; Los Pampas de Rufino y La Salle Jobson 2; Gimnasia de Pergamino 1 y Cha Roga Club 0. En la próxima fecha se medirán Gimnasia de Pergamino con Los Pampas, Logaritmo con La Salle Jobson, CRAR con Cha Roga, Provincial con Tilcara, Universitario de Santa Fe con Alma Juniors, y Caranchos con Regatas & Belgrano de San Nicolás.