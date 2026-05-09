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Con dos jugadores de más, Boca perdió con Huracán y quedó eliminado del Apertura

En el estadio La Bombonera, el Xeneize cayó con el Globo por los goles de Leonardo Gil y el doblete de Óscar Romero.

Ovación

Por Ovación

9 de mayo 2026 · 22:25hs
Con dos jugadores de más, Boca perdió con Huracán y quedó eliminado del Apertura

Boca perdió 3-2 con Huracán, en condición de local, en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y quedó eliminado.

En el estadio La Bombonera y con cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, el ´Globo´ abrió el marcador con el gol de Leonardo Gil a los 5 minutos de juego mientras que Milton Giménez empató el encuentro a los 42 minutos del complemento.

En el tiempo extra, el mediocampista paraguayo Óscar Romero amplió la ventaja de penal a los 4 y 13 minutos mientras que su hermano Ángel descontó para Boca a los 10 minutos del segundo tiempo.

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Además, a los 17 minutos del primer tiempo extra, el delantero Eric Ramírez y el defensor Fabio Pereyra se fueron expulsados en Huracán.

Boca, fuera de carrera

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda quedó eliminado del Torneo Apertura de manera prematura, a pesar de haber sido escolta de Estudiantes de La Plata en la Zona A. Ahora, Boca pondrá todos sus focos en el objetivo de clasificar a la próxima fase de la Copa Libertadores.

El próximo martes 19 a las 21.30, recibirá a Cruzeiro de Brasil en el estadio La Bombonera. En caso de no ganar, Boca quedará eliminado de la Copa Libertadores.

Por su parte, el equipo de Diego Martínez avanza a los cuartos de final de este Torneo Apertura en un recinto que se le hace esquivo y en el cual, sin contar este partido, ganó 2 veces en 30 años. En la próxima instancia, el ´Globo´ enfrentará al ganador de la llave entre Argentinos Juniors y Lanús.

Boca Huracán Apertura
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