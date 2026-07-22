McDonald's refuerza su rol como puerta de entrada al empleo joven formal en Argentina

La compañía presentó su Reporte de Impacto Social y Desarrollo Sostenible 2025, que destaca los avances de Arcos Dorados en la generación de oportunidades de empleo, formación e inclusión laboral para jóvenes en el país.

Arcos Dorados, el mayor franquiciado independiente de McDonald’s en el mundo, presentó su Reporte de Impacto Social y Desarrollo Sostenible 2025, el cual reúne los principales avances de la compañía en América Latina y el Caribe bajo su estrategia socioambiental “Receta del Futuro”. En Argentina, uno de los ejes más destacados es su contribución al empleo joven formal, con 13.246 oportunidades de formación e inclusión laboral generadas durante el último año .

En un contexto en el que acceder a una primera experiencia laboral sigue siendo uno de los principales desafíos para los jóvenes, la cadena de restaurantes continúa consolidándose como una de las principales puertas de entrada al mundo del trabajo formal. Actualmente, Arcos Dorados Argentina emplea a más de 14.000 personas , de las cuales 8.582 tienen menos de 24 años , lo que representa el 61,3% de su equipo.

La compañía impulsa este compromiso a través de una propuesta de valor que combina empleo formal, flexibilidad horaria, capacitación continua y oportunidades de crecimiento. Para muchos jóvenes, el ingreso a McDonald’s representa su primer trabajo, pero también el inicio de un recorrido de aprendizaje en habilidades operativas, atención al cliente, trabajo en equipo y liderazgo.

Diego Paniagua, Director General de Arcos Dorados Argentina, afirmó: “En Arcos Dorados creemos que el empleo joven formal es una herramienta concreta para abrir oportunidades. Nuestro compromiso es ofrecer un entorno donde los jóvenes puedan aprender, desarrollarse y construir su camino profesional, muchas veces desde su primera experiencia laboral”.

Formación, inclusión y desarrollo

Además de las oportunidades laborales dentro de sus restaurantes, Arcos Dorados continúa fortaleciendo sus iniciativas de capacitación. A nivel regional, la compañía generó más de 351.900 instancias de formación y empleo formal para jóvenes durante 2025, y superó los 2,1 millones de horas de formación entre todos sus colaboradores.

En Argentina, el compromiso con la inclusión también se refleja en la integración de 132 personas con discapacidad en sus equipos, así como en el trabajo junto a organizaciones sociales y aliados estratégicos para ampliar el acceso a herramientas de formación y empleabilidad.

Además la compañía continúa impulsando iniciativas como MCampus Comunidad, su plataforma educativa gratuita, y programas de voluntariado y formación que buscan acercar herramientas concretas para el desarrollo profesional de jóvenes dentro y fuera de la organización.

Un compromiso que también fue reconocido

Durante 2025, Arcos Dorados Argentina fue reconocida como la compañía #1 en Talento Joven por Great Place to Work, destacando su capacidad para ofrecer un entorno de trabajo inclusivo, oportunidades reales de desarrollo profesional, liderazgo cercano y una cultura basada en la confianza, el aprendizaje y la innovación.

El reporte también destaca otros avances locales vinculados a Receta del Futuro: la reutilización de 761.082 litros de aceite, la reducción de más de 200.000 descartables mediante la incorporación de vajilla reutilizable en las oficinas de Olivos, 13 restaurantes abiertos o renovados con iniciativas de sostenibilidad, 36.179 recorridos de Puertas Abiertas y USD 599.009 recaudados durante Gran Día, destinados a Casa Ronald McDonald’s y Fundación Cimientos.

El Reporte de Impacto Social y Desarrollo Sostenible 2025 fue elaborado conforme a los Estándares Universales 2021 de la Global Reporting Initiative (GRI) y a los principales indicadores del Sustainability Accounting Standards Board (SASB), con indicadores verificados de forma independiente por Ernst & Young (EY). Ya se encuentra disponible en el sitio corporativo de Arcos Dorados.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald's del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald's en 21 países y territorios de esas regiones, y contabiliza más de 2.500 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 120.000 personas. La empresa está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las queopera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. Cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información: www.arcosdorados.com.