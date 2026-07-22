Uno Santa Fe | Ovación | Kitzbuhel

Gran jornada para los argentinos en Kitzbuhel: triunfos de Etcheverry, Báez y Navone

Los argentinos tuvieron una gran jornada en el ATP 250 de Kitzbuhel con el pasaje a cuartos de final de Tomás Etcheverry, Sebastián Báez y Mariano Navone

22 de julio 2026 · 12:52hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Gran jornada para los argentinos en Kitzbuhel: triunfos de Etcheverry, Báez y Navone

Los argentinos tuvieron una gran jornada en el ATP 250 de Kitzbuhel, debido a la clasificación a cuartos de final de Tomás Etcheverry (4°), Sebastián Báez y Mariano Navone.

El repaso de la actuación argentina en el ATP 250 de Kitzbuhe

El que consiguió el triunfo más sólido fue Navone, quien tuvo una actuación casi perfecta para derrotar por 6-0 y 6-3 al alemán Jan-Lennard Struff luego de solo una hora y cuatro minutos de juego.

Navone, que actualmente ocupa el puesto número 47 del ranking ATP, quiere tener una buena segunda mitad del año que permita volver a meterse en el top 30.

Por otra parte, Báez dio una de las sorpresas del día al eliminar al francés Arthur Rinderknech (3°) por 7-6(6), 2-6 y 6-4 tras casi dos horas y media de juego.

El jugador bonaerense había comenzado en un gran nivel el año, aunque con el pasar de las semanas su rendimiento fue en caída libre. Luego de una floja actuación en Wimbledon (al igual que todos los argentinos), buscará encarar con las energías renovadas el tramo final de la temporada.

El otro argentino que consiguió la clasificación a los cuartos de final es Tomás Etcheverry, quien sacó adelante un duro encuentro ante el austríaco Jurij Rodionov, proveniente de la clasificación, y se quedó con la victoria por 6-2 y 7-6(4) después de una hora y 50 minutos de partido.

En lo que va de la jornada, el único argentino que no pudo avanzar fue Marco Trungelliti, que cayó en sets corridos ante el alemán Yannick Hanfmann.

El encargado de cerrar la actividad de este miércoles para los representantes nacionales en el ATP 250 de Kitzbühel es Facundo Díaz Acosta, que tiene un durísimo enfrentamiento con el kazajo y primer preclasificado del torneo, Aleksandr Bublik.

Kitzbuhel Sebastián Báez Tomás Etcheverry
Noticias relacionadas
campeon de liga: el otro torneo que se define durante el segundo semestre

Campeón de Liga: el otro torneo que se define durante el segundo semestre

boca pregunto condiciones por un delantero de tigre

Boca preguntó condiciones por un delantero de Tigre

real madrid le abrio la puerta de salida a franco mastantuono

Real Madrid le abrió la puerta de salida a Franco Mastantuono

tigres volvio a cambiar las condiciones y angel correa se aleja de river

Tigres volvió a cambiar las condiciones y Ángel Correa se aleja de River

Lo último

Unión: la oposición elevó un documento con fuertes planteos a la dirigencia

Unión: la oposición elevó un documento con fuertes planteos a la dirigencia

Agustín Colazo perdió terreno en Unión y tiene destino definido

Agustín Colazo perdió terreno en Unión y tiene destino definido

Así le fue a Boca en cada participación en la Copa Sudamericana

Así le fue a Boca en cada participación en la Copa Sudamericana

Último Momento
Unión: la oposición elevó un documento con fuertes planteos a la dirigencia

Unión: la oposición elevó un documento con fuertes planteos a la dirigencia

Agustín Colazo perdió terreno en Unión y tiene destino definido

Agustín Colazo perdió terreno en Unión y tiene destino definido

Así le fue a Boca en cada participación en la Copa Sudamericana

Así le fue a Boca en cada participación en la Copa Sudamericana

Gran jornada para los argentinos en Kitzbuhel: triunfos de Etcheverry, Báez y Navone

Gran jornada para los argentinos en Kitzbuhel: triunfos de Etcheverry, Báez y Navone

Campeón de Liga: el otro torneo que se define durante el segundo semestre

Campeón de Liga: el otro torneo que se define durante el segundo semestre

Ovación
Unión: la oposición elevó un documento con fuertes planteos a la dirigencia

Unión: la oposición elevó un documento con fuertes planteos a la dirigencia

Se viene el debut de Unión en el Clausura y Madelón aún no renovó su contrato

Se viene el debut de Unión en el Clausura y Madelón aún no renovó su contrato

Se viene una nueva fecha del Torneo del Interior para SFRC y CRAI

Se viene una nueva fecha del Torneo del Interior para SFRC y CRAI

Los cambios que se vienen para el Oficial Prefederal de la ASB

Los cambios que se vienen para el Oficial Prefederal de la ASB

Gran jornada para los argentinos en Kitzbuhel: triunfos de Etcheverry, Báez y Navone

Gran jornada para los argentinos en Kitzbuhel: triunfos de Etcheverry, Báez y Navone

Policiales
Una ciudadana canadiense internada en el hospital Cullen denunció haber sido víctima de un presunto abuso en México

Una ciudadana canadiense internada en el hospital Cullen denunció haber sido víctima de un presunto abuso en México

Detuvieron a dos hermanos acusados de una brutal agresión con arma blanca a un hombre en barrio San Lorenzo

Detuvieron a dos hermanos acusados de una brutal agresión con arma blanca a un hombre en barrio San Lorenzo

Atacaron a la Policía durante los festejos por el subcampeonato mundial: un oficial herido y tres aprehendidos

Atacaron a la Policía durante los festejos por el subcampeonato mundial: un oficial herido y tres aprehendidos

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"