Gran jornada para los argentinos en Kitzbuhel: triunfos de Etcheverry, Báez y Navone

Los argentinos tuvieron una gran jornada en el ATP 250 de Kitzbuhel con el pasaje a cuartos de final de Tomás Etcheverry, Sebastián Báez y Mariano Navone

Los argentinos tuvieron una gran jornada en el ATP 250 de Kitzbuhel , debido a la clasificación a cuartos de final de Tomás Etcheverry (4°), Sebastián Báez y Mariano Navone.

El que consiguió el triunfo más sólido fue Navone, quien tuvo una actuación casi perfecta para derrotar por 6-0 y 6-3 al alemán Jan-Lennard Struff luego de solo una hora y cuatro minutos de juego.

Navone, que actualmente ocupa el puesto número 47 del ranking ATP, quiere tener una buena segunda mitad del año que permita volver a meterse en el top 30.

Por otra parte, Báez dio una de las sorpresas del día al eliminar al francés Arthur Rinderknech (3°) por 7-6(6), 2-6 y 6-4 tras casi dos horas y media de juego.

El jugador bonaerense había comenzado en un gran nivel el año, aunque con el pasar de las semanas su rendimiento fue en caída libre. Luego de una floja actuación en Wimbledon (al igual que todos los argentinos), buscará encarar con las energías renovadas el tramo final de la temporada.

El otro argentino que consiguió la clasificación a los cuartos de final es Tomás Etcheverry, quien sacó adelante un duro encuentro ante el austríaco Jurij Rodionov, proveniente de la clasificación, y se quedó con la victoria por 6-2 y 7-6(4) después de una hora y 50 minutos de partido.

En lo que va de la jornada, el único argentino que no pudo avanzar fue Marco Trungelliti, que cayó en sets corridos ante el alemán Yannick Hanfmann.

El encargado de cerrar la actividad de este miércoles para los representantes nacionales en el ATP 250 de Kitzbühel es Facundo Díaz Acosta, que tiene un durísimo enfrentamiento con el kazajo y primer preclasificado del torneo, Aleksandr Bublik.