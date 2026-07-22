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Agustín Colazo perdió terreno en Unión y tiene destino definido

Agustín Colazo tiene todo encaminado para regresar a Aldosivi. El préstamo le permitiría a Unión descomprimir el plantel, obtener un beneficio económico y acercarse a cubrir la deuda que mantiene con Belgrano por su pase.

Ovación

Por Ovación

22 de julio 2026 · 13:38hs
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Agustín Colazo perdió terreno en Unión y tiene destino definido

La reestructuración del plantel de Unión sigue sumando capítulos. Luego de la llegada de Eric Ramírez y de la salida de Diego Armando Díaz rumbo a Patronato, Agustín Colazo aparece con un pie y medio afuera del Tate, ya que tiene prácticamente acordado su regreso a Aldosivi, club donde fue una de las grandes figuras del ascenso conseguido en 2024.

Madelón ya definió sus prioridades en Unión

La llegada de Eric Ramírez, un futbolista conocido por Leonardo Madelón desde su etapa compartida en Gimnasia y Esgrima La Plata, modificó definitivamente el panorama ofensivo del plantel rojiblanco.

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De hecho, La Perla estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo de Aldosivi, pero la aparición de Unión y el pedido expreso del entrenador terminaron inclinando la balanza hacia Santa Fe.

Con ese escenario, Colazo quedó relegado en la consideración del cuerpo técnico, que además mantiene su confianza en las variantes ofensivas con las que cuenta actualmente. Incluso, pese a la partida de Diego Armando Díaz hacia Patronato, la decisión de permitir la salida del ex Belgrano no se modificó.

Un regreso al lugar donde fue figura

Si se concreta la operación, Colazo volverá a un club donde dejó una huella muy importante. En Aldosivi fue determinante con sus goles durante la campaña del ascenso a Primera División en 2024, convirtiéndose en uno de los jugadores más queridos por los hinchas del Tiburón.

Por eso, desde Mar del Plata nunca perdieron el interés en recuperarlo y ahora las condiciones parecen estar dadas para concretar su vuelta.

Un alivio económico para Unión

La operación también tendría un costado financiero favorable para Unión. El delantero se marcharía a préstamo, una negociación que le permitiría al club recibir un ingreso económico.

Ese dinero cobra especial importancia porque el Tatengue todavía mantiene una deuda de 200.000 dólares con Belgrano por la compra del pase del atacante, por lo que cualquier ingreso vinculado a la cesión ayudaría a aliviar ese compromiso pendiente.

Mientras tanto, la dirigencia continúa analizando el mercado. Si bien no se descarta la incorporación de otro delantero, en Unión entienden que solo avanzarán si aparece una oportunidad conveniente desde lo deportivo y lo económico, ya que Madelón considera que, con las opciones disponibles, el plantel está bien cubierto en ataque.

Los números de Colazo en Unión

Desde su llegada al club, Agustín Colazo alternó titularidades y suplencias, aunque nunca logró consolidarse como una pieza fija en el equipo.

En la temporada 2026 disputó nueve partidos oficiales, entre Torneo Apertura, Copa Argentina y el playoff, marcó un gol y acumuló 289 minutos en cancha.

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Durante 2025 tuvo mayor participación: jugó 25 encuentros entre Torneo Apertura, Clausura, Copa Sudamericana, Copa Argentina y el playoff del Clausura, con un saldo de tres goles y una asistencia, además de sumar 1.030 minutos.

En total, vistió la camiseta de Unión en 34 partidos oficiales, convirtió cuatro goles, dio una asistencia y acumuló 1.319 minutos, registros que quedaron lejos de las expectativas generadas cuando el club decidió apostar por su incorporación. Ahora, todo indica que su ciclo en Santa Fe está llegando a su fin y que el destino volverá a cruzarlo con Aldosivi, donde supo mostrar su mejor versión.

Unión Agustín Colazo Aldosivi
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