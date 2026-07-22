Unión: la oposición elevó un documento con fuertes planteos a la dirigencia

La agrupación de Héctor Desvaux ingresó una nota por Mesa de Entradas de Unión en la que solicita información institucional, financiera y judicial. Figuran consultas sobre inhibiciones, cheques rechazados, endeudamiento y la publicación del Balance de Caja.

La agrupación Encuentro Unionista, liderada por Héctor Desvaux, formalizó este martes un pedido de información ante la Comisión Directiva de Unión . La presentación fue realizada por Mesa de Entradas del club y quedó debidamente recepcionada, con una extensa nota en la que manifiesta su preocupación por la situación económica e institucional de la entidad y solicita una serie de precisiones respaldadas con documentación.

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En el escrito, la agrupación sostiene que el objetivo es "contribuir al fortalecimiento institucional del Club, promoviendo los principios de transparencia, acceso a la información y adecuado control por parte de los socios", remarcando que el pedido se realiza en carácter de asociados.

Los principales cuestionamientos a la Comisión Directiva de Unión

Uno de los primeros planteos apunta al cumplimiento del artículo 65 inciso g) del Estatuto Social, que establece la obligación de publicar trimestralmente el Balance de Caja. Según Encuentro Unionista, esa exigencia no se estaría cumpliendo, por lo que solicita que el informe sea confeccionado y puesto a disposición de todos los socios a través de los canales oficiales del club.

Además, la agrupación requirió información detallada sobre distintos aspectos vinculados a la realidad económica de Unión, entre ellos:

* El estado de las inhibiciones generales de bienes o medidas cautelares que pudieran afectar al club.

* Los procesos judiciales con incidencia patrimonial y eventuales reclamos administrativos o judiciales que puedan generar nuevas restricciones.

* Las acciones impulsadas por la dirigencia para prevenir o solucionar esas contingencias.

Otro de los ejes de la nota está relacionado con los cheques rechazados. Encuentro Unionista afirma que, según información pública del Banco Central, el monto de los cheques rechazados rondaría los $658.354.670,49, mientras que posteriormente se habría regularizado solo una parte de ese total.

Frente a esa situación, solicita conocer quiénes son los proveedores o acreedores involucrados, el estado de cada obligación, las gestiones realizadas para su regularización y las medidas adoptadas para evitar nuevos inconvenientes financieros.

También pidieron explicaciones por el endeudamiento bancario

El documento también hace foco en el crecimiento del endeudamiento financiero de la institución. La agrupación sostiene que, de acuerdo con los registros públicos del Banco Central, el pasivo bancario habría aumentado un 49,41% durante el último período informado (mayo de 2026).

En ese sentido, solicita explicaciones sobre la situación con Banco Macro S.A., entidad que, según la presentación, registra una calificación de riesgo "Situación 2", y pide conocer cuáles fueron las causas de esa categorización y qué medidas implementó la dirigencia para normalizar ese escenario.

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Como cierre, Encuentro Unionista solicitó que toda la documentación requerida sea puesta a disposición de los socios y que la respuesta sea remitida por escrito o vía correo electrónico, con el objetivo de permitir un análisis "serio, responsable y transparente" de la situación institucional del club. La presentación ya fue recepcionada oficialmente y ahora resta conocer cuál será la respuesta de la Comisión Directiva.