Los cambios que se vienen para el Oficial Prefederal de la ASB

La Asociación Santafesina de Básquet (ASB) pondrá sobre la mesa una serie de decisiones que pueden modificar el desarrollo del Prefederal 2026

La Asociación Santafesina de Básquet ( ASB ) vivirá una jornada determinante cuando este miércoles, desde las 20, se lleve a cabo una nueva reunión de Delegados . Los clubes llegarán con varios puntos de peso para debatir, entre ellos modificaciones en el calendario de competencia y la confirmación del formato que tendrá el Prefederal 2026.

Uno de los cambios más importantes apunta a la programación semanal. La propuesta es que la máxima categoría, la A1 Mayores, traslade sus partidos a los viernes, una decisión que también impactaría en el certamen U21, cuya actividad pasaría a disputarse los martes.

Otro de los aspectos que ya forma parte de la planificación deportiva es la conformación de los planteles. Gracias al trabajo impulsado por la Asociación Santafesina de Entrenadores de Básquet (ASEBA), se mantendrá el límite de hasta siete jugadores mayores por planilla en cada encuentro.

La reunión también tendrá un momento esperado por los clubes: el sorteo de las zonas del Prefederal. El campeonato conservará el esquema utilizado en la edición anterior durante la fase regular. Los dos mejores equipos de cada grupo accederán directamente a los cuartos de final, mientras que quienes finalicen entre el tercer y sexto lugar deberán atravesar una instancia de Play-In, con cruces al mejor de tres partidos entre zonas diferentes.

Sin embargo, la principal novedad aparece en el premio intermedio que ofrecerá el torneo. Finalizada la primera rueda, los cuatro mejores de cada zona disputarán un Súper 6 en sede única. El equipo que se quede con ese certamen asegurará automáticamente una plaza para la Liga Federal 2027, mientras que las otras tres clasificaciones se definirán una vez concluido el campeonato.

Si las modificaciones reciben el visto bueno de los delegados, el Prefederal levantará el telón el 31 de julio y la competencia se extenderá, de manera estimativa, hasta el 13 de diciembre, en un calendario que promete mantener la intensidad hasta el cierre de la temporada.