El presunto hecho ocurrió durante una cirugía de fertilidad en México. La mujer, internada en el hospital Cullen, relató la situación a los médicos y la Policía notificó al Ministerio Público de la Acusación

Una ciudadana canadiense internada en el hospital Cullen denunció haber sido víctima de un presunto abuso en México

Una ciudadana canadiense ingresó al hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe este domingo al mediodía por un fuerte dolor abdominal, días después de haberse sometido a una cirugía vinculada a un tratamiento de fertilidad en México .

Mientras era atendida por el personal médico, la mujer manifestó que sospechaba haber sido víctima de un abuso sexual durante ese procedimiento. A partir de ese relato, se activó el protocolo previsto para estos casos: intervinieron efectivos del Destacamento N° 11 del hospital, se labró el acta correspondiente y se dio intervención inmediata al Ministerio Público de la Acusación (MPA) .

Se activó el protocolo en el hospital Cullen

De acuerdo con la información policial, la mujer realizó la denuncia mientras permanecía internada en el área de Ginecología del hospital Cullen. Según pudo saber UNO Santa Fe, consultó por un dolor abdominal posterior a una cirugía realizada en México tres días antes, en el marco de un tratamiento de fertilidad.

Durante la atención médica, relató que creía haber sufrido un presunto abuso sexual mientras era sometida a esa intervención quirúrgica, motivo por el cual los profesionales de la salud activaron el protocolo vigente y dieron aviso a las autoridades judiciales.

Intervención del MPA

Las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) evaluaron que, por el momento, no existe un delito que pueda ser investigado por la Justicia provincial, ya que el hecho denunciado habría ocurrido fuera del territorio argentino.

No obstante, la situación quedó debidamente registrada y la Fiscalía informó que cualquier novedad vinculada al caso será comunicada oportunamente.

La actuación de médicos, Policía y Justicia

La mujer fue identificada por sus iniciales S.T. y, desde su ingreso al hospital Cullen, recibió la atención médica necesaria para tratar el cuadro que motivó su consulta. Al mismo tiempo, y conforme a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, los profesionales de la salud notificaron a la Policía de Santa Fe y al MPA, que intervinieron de manera inmediata.

Si bien el hecho denunciado habría ocurrido en México y excede la jurisdicción de la Justicia santafesina, las actuaciones quedaron documentadas para resguardar el testimonio de la paciente y dar curso a las comunicaciones institucionales correspondientes, conforme a los mecanismos de cooperación previstos en materia de derecho internacional.

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