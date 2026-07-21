Uno Santa Fe | Policiales | Cullen

Una ciudadana canadiense internada en el hospital Cullen denunció haber sido víctima de un presunto abuso en México

El presunto hecho ocurrió durante una cirugía de fertilidad en México. La mujer, internada en el hospital Cullen, relató la situación a los médicos y la Policía notificó al Ministerio Público de la Acusación

Juan Trento

Por Juan Trento

21 de julio 2026 · 10:49hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Una ciudadana canadiense internada en el hospital Cullen denunció haber sido víctima de un presunto abuso en México

gentileza

Una ciudadana canadiense internada en el hospital Cullen denunció haber sido víctima de un presunto abuso en México

Una ciudadana canadiense ingresó al hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe este domingo al mediodía por un fuerte dolor abdominal, días después de haberse sometido a una cirugía vinculada a un tratamiento de fertilidad en México.

Mientras era atendida por el personal médico, la mujer manifestó que sospechaba haber sido víctima de un abuso sexual durante ese procedimiento. A partir de ese relato, se activó el protocolo previsto para estos casos: intervinieron efectivos del Destacamento N° 11 del hospital, se labró el acta correspondiente y se dio intervención inmediata al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Se activó el protocolo en el hospital Cullen

De acuerdo con la información policial, la mujer realizó la denuncia mientras permanecía internada en el área de Ginecología del hospital Cullen. Según pudo saber UNO Santa Fe, consultó por un dolor abdominal posterior a una cirugía realizada en México tres días antes, en el marco de un tratamiento de fertilidad.

Durante la atención médica, relató que creía haber sufrido un presunto abuso sexual mientras era sometida a esa intervención quirúrgica, motivo por el cual los profesionales de la salud activaron el protocolo vigente y dieron aviso a las autoridades judiciales.

Intervención del MPA

Las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) evaluaron que, por el momento, no existe un delito que pueda ser investigado por la Justicia provincial, ya que el hecho denunciado habría ocurrido fuera del territorio argentino.

No obstante, la situación quedó debidamente registrada y la Fiscalía informó que cualquier novedad vinculada al caso será comunicada oportunamente.

La actuación de médicos, Policía y Justicia

La mujer fue identificada por sus iniciales S.T. y, desde su ingreso al hospital Cullen, recibió la atención médica necesaria para tratar el cuadro que motivó su consulta. Al mismo tiempo, y conforme a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, los profesionales de la salud notificaron a la Policía de Santa Fe y al MPA, que intervinieron de manera inmediata.

Si bien el hecho denunciado habría ocurrido en México y excede la jurisdicción de la Justicia santafesina, las actuaciones quedaron documentadas para resguardar el testimonio de la paciente y dar curso a las comunicaciones institucionales correspondientes, conforme a los mecanismos de cooperación previstos en materia de derecho internacional.

• LEER MÁS: Detuvieron a dos hermanos acusados de una brutal agresión con arma blanca a un hombre en barrio San Lorenzo

Cullen abuso México
Noticias relacionadas
Aprehendieron a dos hombres en Laguna Paiva por robo y encubrimiento en un vagón.

Laguna Paiva: dos detenidos tras un procedimiento por robo y encubrimiento en un vagón abandonado

Los agentes lograron aprehender a tres jóvenes, quienes quedaron a disposición de la Justicia

Atacaron a la Policía durante los festejos por el subcampeonato mundial: un oficial herido y tres aprehendidos

Allanan vivienda: Realizaron un allanamiento en San Javier por presunta venta de drogas al menudeo.

Cayó un vendedor de drogas en San Javier: secuestraron más de $5,6 millones, un arma y ocho celulares

Asalto a comercio: Dos delincuentes armados robaron un drugstore en barrio Barranquitas.

Asaltaron un reconocido drugstore de B° Barranquitas: amenazaron a clientes y escaparon con $250.000 y una computadora

Lo último

Unión debutará en el Clausura con nuevas reglas: los cambios arbitrales que llegan al fútbol argentino

Unión debutará en el Clausura con nuevas reglas: los cambios arbitrales que llegan al fútbol argentino

Marco Trungelliti dio el golpe en Kitzbühel: eliminó a Cerúndolo y avanzó a octavos

Marco Trungelliti dio el golpe en Kitzbühel: eliminó a Cerúndolo y avanzó a octavos

Lourdes Carlé arrancó con el pie derecho y avanzó a octavos en el WTA 250 de Hamburgo

Lourdes Carlé arrancó con el pie derecho y avanzó a octavos en el WTA 250 de Hamburgo

Último Momento
Unión debutará en el Clausura con nuevas reglas: los cambios arbitrales que llegan al fútbol argentino

Unión debutará en el Clausura con nuevas reglas: los cambios arbitrales que llegan al fútbol argentino

Marco Trungelliti dio el golpe en Kitzbühel: eliminó a Cerúndolo y avanzó a octavos

Marco Trungelliti dio el golpe en Kitzbühel: eliminó a Cerúndolo y avanzó a octavos

Lourdes Carlé arrancó con el pie derecho y avanzó a octavos en el WTA 250 de Hamburgo

Lourdes Carlé arrancó con el pie derecho y avanzó a octavos en el WTA 250 de Hamburgo

Con qué edad llegarían los futbolistas de la Selección al próximo Mundial

Con qué edad llegarían los futbolistas de la Selección al próximo Mundial

Los cinco jugadores de la Selección Argentina nominados para el 11 ideal del Mundial

Los cinco jugadores de la Selección Argentina nominados para el 11 ideal del Mundial

Ovación
Scaloni, sobre la polémica por la bandera de las Islas Malvinas: No nos dijeron nada

Scaloni, sobre la polémica por la bandera de las Islas Malvinas: "No nos dijeron nada"

Lionel Messi llegó a Rosario para pasar unos días con su familia

Lionel Messi llegó a Rosario para pasar unos días con su familia

Los cinco jugadores de la Selección Argentina nominados para el 11 ideal del Mundial

Los cinco jugadores de la Selección Argentina nominados para el 11 ideal del Mundial

Con qué edad llegarían los futbolistas de la Selección al próximo Mundial

Con qué edad llegarían los futbolistas de la Selección al próximo Mundial

El posteo de Cuti Romero Las finales no se regalan, se ganan llegando a ellas

El posteo de Cuti Romero "Las finales no se regalan, se ganan llegando a ellas"

Policiales
Atacaron a la Policía durante los festejos por el subcampeonato mundial: un oficial herido y tres aprehendidos

Atacaron a la Policía durante los festejos por el subcampeonato mundial: un oficial herido y tres aprehendidos

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"