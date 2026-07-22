Se viene el debut de Unión en el Clausura y Madelón aún no renovó su contrato

Unión iniciará el Clausura frente a Platense, pero en la previa continúa sin oficializarse la continuidad de Leonardo Madelón. ¿Qué falta?

Mientras Unión concentra todos sus esfuerzos en llegar de la mejor manera al debut en el Torneo Clausura , hay una situación que sigue sin resolverse y que, con el correr de los días, despierta cada vez más interrogantes: la renovación del contrato con Leonardo Madelón .

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La continuidad del DT nunca pareció correr riesgos. Tras finalizar el primer semestre, ambas partes avanzaron en una reestructuración del plantel, definieron las bajas, consensuaron los puestos a reforzar y trabajaron en conjunto durante todo el mercado de pases. Sin embargo, el acuerdo sigue siendo únicamente de palabra.

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¿Por qué se demora la renovación en Unión?

El detalle no es menor. A pocos días del regreso de la competencia oficial, el club aún no anunció la extensión del vínculo, una situación poco habitual teniendo en cuenta que el equipo ya completó la pretemporada y afrontará un semestre con múltiples desafíos.

Madelón aún no renovó su contrato en Unión.

En el mundo rojiblanco no hay señales de conflicto entre las partes. Por el contrario, la sensación es que la renovación está encaminada desde hace tiempo y que solo resta cumplir con los pasos administrativos para formalizarla. Sin embargo, la falta de una comunicación oficial alimenta las dudas.

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La consulta inevitable es qué ocurrirá si el viernes llega el momento del debut y el contrato todavía no fue rubricado. ¿Dirigirá con algún permiso especial? ¿Se resolverá en las horas previas al viaje? Son preguntas que hoy sobrevuelan el ambiente tatengue, aunque puertas adentro predomina la tranquilidad y nadie imagina un desenlace diferente al de la continuidad del entrenador.

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En este contexto, gran parte de la atención dirigencial estuvo enfocada en otro objetivo urgente: levantar las inhibiciones. Esa prioridad terminó relegando la firma del nuevo contrato de Madelón, aunque el calendario no da respiro y el estreno oficial está a la vuelta de la esquina. Todo indica que la formalización será cuestión de tiempo. Pero mientras el reloj avanza y el viernes se acerca, Unión mantiene un asunto pendiente que contrasta con la normalidad de una pretemporada ya concluida: su entrenador prepara el debut, aunque su renovación todavía espera el anuncio oficial.