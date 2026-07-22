Uno Santa Fe | Unión | Unión

Se viene el debut de Unión en el Clausura y Madelón aún no renovó su contrato

Unión iniciará el Clausura frente a Platense, pero en la previa continúa sin oficializarse la continuidad de Leonardo Madelón. ¿Qué falta?

Ovación

Por Ovación

22 de julio 2026 · 08:55hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Se viene el debut de Unión en el Clausura y Madelón aún no renovó su contrato

UNO Santa Fe | José Busiemi

Mientras Unión concentra todos sus esfuerzos en llegar de la mejor manera al debut en el Torneo Clausura, hay una situación que sigue sin resolverse y que, con el correr de los días, despierta cada vez más interrogantes: la renovación del contrato con Leonardo Madelón.

• LEER MÁS: Unión ya conoce el cronograma de las primeras tres fechas del Clausura

La continuidad del DT nunca pareció correr riesgos. Tras finalizar el primer semestre, ambas partes avanzaron en una reestructuración del plantel, definieron las bajas, consensuaron los puestos a reforzar y trabajaron en conjunto durante todo el mercado de pases. Sin embargo, el acuerdo sigue siendo únicamente de palabra.

• LEER MÁS: Unión corre una carrera contra el tiempo para que Madelón pueda usar a los refuerzos

¿Por qué se demora la renovación en Unión?

El detalle no es menor. A pocos días del regreso de la competencia oficial, el club aún no anunció la extensión del vínculo, una situación poco habitual teniendo en cuenta que el equipo ya completó la pretemporada y afrontará un semestre con múltiples desafíos.

Madel&oacute;n a&uacute;n no renov&oacute; su contrato en Uni&oacute;n.

Madelón aún no renovó su contrato en Unión.

En el mundo rojiblanco no hay señales de conflicto entre las partes. Por el contrario, la sensación es que la renovación está encaminada desde hace tiempo y que solo resta cumplir con los pasos administrativos para formalizarla. Sin embargo, la falta de una comunicación oficial alimenta las dudas.

• LEER MÁS: "Hacía una semana que estaba esperando llegar a Unión y por suerte pude hacerlo"

La consulta inevitable es qué ocurrirá si el viernes llega el momento del debut y el contrato todavía no fue rubricado. ¿Dirigirá con algún permiso especial? ¿Se resolverá en las horas previas al viaje? Son preguntas que hoy sobrevuelan el ambiente tatengue, aunque puertas adentro predomina la tranquilidad y nadie imagina un desenlace diferente al de la continuidad del entrenador.

• LEER MÁS: Unión ya conoce al árbitro para el debut ante Platense

En este contexto, gran parte de la atención dirigencial estuvo enfocada en otro objetivo urgente: levantar las inhibiciones. Esa prioridad terminó relegando la firma del nuevo contrato de Madelón, aunque el calendario no da respiro y el estreno oficial está a la vuelta de la esquina. Todo indica que la formalización será cuestión de tiempo. Pero mientras el reloj avanza y el viernes se acerca, Unión mantiene un asunto pendiente que contrasta con la normalidad de una pretemporada ya concluida: su entrenador prepara el debut, aunque su renovación todavía espera el anuncio oficial.

Unión Leonardo Madelón contrato
Noticias relacionadas
el regreso mas esperado: union presento la vuelta de ignacio malcorra

El regreso más esperado: Unión presentó la vuelta de Ignacio Malcorra

union presento oficialmente a eric ramirez como refuerzo

Unión presentó oficialmente a Eric Ramírez como refuerzo

union apunta a tener las habilitaciones de los refuerzos una vez resueltas las inhibiciones

Unión apunta a tener las habilitaciones de los refuerzos una vez resueltas las inhibiciones

las piezas que le faltan a madelon para armar el union que quiere para el clausura

Las piezas que le faltan a Madelón para armar el Unión que quiere para el Clausura

Lo último

Colón vuelve a su refugio: el Brigadier López, la base para reponerse ante Chaco For Ever

Colón vuelve a su refugio: el Brigadier López, la base para reponerse ante Chaco For Ever

Paritarias en Santa Fe: UPCN, ATE, Amsafé y Sadop definen si aceptan la oferta salarial del Gobierno

Paritarias en Santa Fe: UPCN, ATE, Amsafé y Sadop definen si aceptan la oferta salarial del Gobierno

Ansés: quiénes cobran este miércoles 22 de julio y reciben el bono de $70.000

Ansés: quiénes cobran este miércoles 22 de julio y reciben el bono de $70.000

Último Momento
Colón vuelve a su refugio: el Brigadier López, la base para reponerse ante Chaco For Ever

Colón vuelve a su refugio: el Brigadier López, la base para reponerse ante Chaco For Ever

Paritarias en Santa Fe: UPCN, ATE, Amsafé y Sadop definen si aceptan la oferta salarial del Gobierno

Paritarias en Santa Fe: UPCN, ATE, Amsafé y Sadop definen si aceptan la oferta salarial del Gobierno

Ansés: quiénes cobran este miércoles 22 de julio y reciben el bono de $70.000

Ansés: quiénes cobran este miércoles 22 de julio y reciben el bono de $70.000

Tigres volvió a cambiar las condiciones y Ángel Correa se aleja de River

Tigres volvió a cambiar las condiciones y Ángel Correa se aleja de River

Prevención hídrica: Santa Fe avanza con una obra clave para proteger Ciudad Universitaria y el Conicet

Prevención hídrica: Santa Fe avanza con una obra clave para proteger Ciudad Universitaria y el Conicet

Ovación
Se viene una nueva fecha del Torneo del Interior para SFRC y CRAI

Se viene una nueva fecha del Torneo del Interior para SFRC y CRAI

Los cambios que se vienen para el Oficial Prefederal de la ASB

Los cambios que se vienen para el Oficial Prefederal de la ASB

Reunión de Delegados para definir el segundo semestre de la temporada

Reunión de Delegados para definir el segundo semestre de la temporada

Atenas y Ateneo fueron los ganadores en el ascenso y en la Copa Concejo 0.0%

Atenas y Ateneo fueron los ganadores en el ascenso y en la Copa Concejo 0.0%

Tigres volvió a cambiar las condiciones y Ángel Correa se aleja de River

Tigres volvió a cambiar las condiciones y Ángel Correa se aleja de River

Policiales
Una ciudadana canadiense internada en el hospital Cullen denunció haber sido víctima de un presunto abuso en México

Una ciudadana canadiense internada en el hospital Cullen denunció haber sido víctima de un presunto abuso en México

Atacaron a la Policía durante los festejos por el subcampeonato mundial: un oficial herido y tres aprehendidos

Atacaron a la Policía durante los festejos por el subcampeonato mundial: un oficial herido y tres aprehendidos

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"