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Campeón de Liga: el otro torneo que se define durante el segundo semestre

El Clausura de la Liga Profesional se pondrá en marcha este jueves, aunque también definirá otro título que pocos tienen en cuenta: el de Campeón de Liga

22 de julio 2026 · 12:30hs
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Campeón de Liga: el otro torneo que se define durante el segundo semestre

El Torneo Clausura de la Liga Profesional se pondrá en marcha este jueves, aunque también definirá otro título que pocos tienen en cuenta: el de Campeón de Liga. Se trata del trofeo que se lleva aquel equipo que finalice primero en la tabla anual al acumular los puntos entre las fases regulares del Torneo Apertura y Clausura.

De cara al inicio de este Torneo Clausura, el líder en la tabla anual es Independiente Rivadavia de Mendoza, que sumó la considerable cantidad de 34 puntos sobre 48 posibles en la primera mitad del año. Más abajo, con 31 unidades, aparece Estudiantes de La Plata, con la particularidad de que ambos se despidieron de manera sorpresiva en los octavos de final del Torneo Apertura.

Los otros equipos que se ilusionan con pelear por este título son Boca (30), River (29), Argentinos Juniors (29), Vélez (28) y Rosario Central (28), mientra que Talleres y Belgrano de Córdoba, además de Gimnasia y Esgrima La Plata, tienen 26 puntos y deberían hacer una fase regular casi perfecta en este Torneo Clausura para pelear en la tabla anual.

El origen de este torneo en la Liga Profesional

El título de Campeón de Liga fue inventado a finales del 2025 para darle una copa a Rosario Central, que pese a haber realizado muy buenas campañas en las fases regulares tanto del Torneo Apertura como del Clausura, todavía no había logrado levantar ningún trofeo.

De la noche a la mañana la Asociación del Fútbol Argentino creó este título y los jugadores del "Canalla" recibieron la copa en una oficina.

Esto generó una enorme polémica, ya que este título se inventó una vez que habían finalizado todos los partidos que otorgaban puntos para la tabla anual.

De esta manera, el fútbol argentino es el único en el mundo que entrega tres títulos de liga (Torneo Apertura, Torneo Clausura y Campeón de Liga).

Campeón de Liga clausura Rosario Central
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