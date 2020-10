NBA: Los Lakers no quieren arrancar en diciembre

"Es agotador hacer eso. Si quieren comenzar tan pronto, yo no esperaría ver allí a LeBron James. Tenemos muchos veteranos en el equipo, el nuestro no es un plantel de jóvenes" dijo Green, ex Clevaland Cavaliers, San Antonio Spurs y Toronto Raptors, al sitio estadounidense The Ringer.

Los Lakers se verían afectados tras el poco tiempo de descanso, ya que tendrían 73 días entre el sexto partido de las finales de la pasada temporada ante Miami Heat en Orlando y el debut en la liga 2020/21.

"Creo que la mayoría de los jugadores no quiere empezar tan pronto, no veo probable jugar en esa fecha. Si empezamos en diciembre, creo que muchos no estaremos", añadió Green.

LeBron James, Dwight Howard, Rajon Rondo y Javale McGee son algunos de los veteranos de los Lakers que no dan indicios de querer iniciar la liga en diciembre, teniendo en cuenta que será una temporada de mucha exigencia por la participación de las principales figuras en el seleccionado de los Estados Unidos que competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se celebrarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021.