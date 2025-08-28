Alcaraz aplastó a Bellucci y avanzó a la tercera ronda del US Open

El español Carlos Alcaraz enfrentará a Luciano Darderi en la siguiente instancia del US Open y continúa con un nivel arrollador.

El tenista español Carlo Alcaraz avanzó a la tercera ronda del US Open luego de aplastar este miércoles a Mattia Bellucci por 6-1, 6-0 y 6-3 para continuar con su gran nivel en el Grand Slam estadounidense.

Días atrás, el número 2 del ranking ATP había logrado imponerse en sets corridos al norteamericano Reilly Opelka y ahora deberá medirse ante el italiano Luciano Darderi en la siguiente instancia del certamen.

El gran rendimiento del murciano de 22 años no solo se debe a haber vencido en los seis parciales que disputó, sino también porque mantuvo el servicio en cada uno de ellos, siendo esta la primera vez que lo consigue en US Open.

Con este resultado, Alcaraz dejó atrás los fantasmas que lo atormentaban tras haber caído en segunda ronda el año pasado en este mismo torneo frente a Botic van de Zandschulp. Ahora, se batirá a duelo ante Darderi para llegar a octavos de final, luego de haber alcanzado las semifinales en 2023.

Por su parte, el tenista nacido en Villa Gesell nacionalizado italiano alcanzó dicha ronda al vencer 6-0, 7-6(3), 2-6, 6-4 ante el estadounidense Eliot Spizzirri y buscará dar el batacazo ante el español para disputar por primera vez unos octavos de final de Grand Slam.

Djokovic remontó un partidazo y se metió en la tercera ronda del US Open

El tenista serbio, Novak Djokovic, sentenció este miércoles su clasificación a la tercera ronda del US Open luego de remontar un complicado partido ante el estadounidense Zachary Svajda por 6-7(5), 6-3, 6-3, 6-1.

El ex número uno del mundo, actualmente ocupa el sétimo puesto del ranking ATP, se encontró con un norteamericano (Nro 145) decidido a complicarle sus aspiraciones en el Grand Slam y dispuesto a aprovechar el ritmo obtenido en el torneo.

Sin embargo, luego de un sobresalto en el primer set, el europeo dio una muestra de su jerarquía y revirtió un encuentro que parecía sencillo en la previa. Luego de imponerse en las dos primeras rondas, Djokovic tendrá que dejar en el camino al británico Cameron Norrie, quien venció al argentino Francisco Comesaña.

El serbio buscará en este certamen de Nueva York alcanzar su título número 25 de categoría Grand Slam y ampliar su palmarés en el circuito, con cuatro consagraciones en 2011, 2015, 2018 y 2023. A su vez, Djokovic podría conseguir igualar el récord de títulos individuales masculinos en la Era Abierta, lugar que comparten Jimmy Connors, Pete Sampras y Roger Federer con cinco trofeos.