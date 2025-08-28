Varios púgiles santafesinos fueron protagonista en un festival en Reconquista

El representante de barrio Pompeya, Luciano Farías, del Olimboxing, se impuso en la pelea de fondo en el festival que se llevó a cabo en el Club Adelante de Reconquista

Luciano Farías del Olimboxing de Santa Fe se impuso ante el duro Benítez de Reconquista.

Se concretó recientemente un gran festival de boxeo en el Club Atlético Adelante de Reconquista, la cual contó con la organización de Misa Luque del God´s Gym de la ciudad cabecera del departamento General Obligado y que contó con la supervisión de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe. Hubo varios púgiles de la ciudad de Santa Fe que tuvieron muy buenos rendimientos.

Es importante destacar que previo al inicio del evento, la Municipalidad de Reconquista, realizó un reconocimiento al púgil profesional Carlos Daniel Alarcón, oriundo de Puerto Reconquista, por su esfuerzo y desempeño, quien se encuentra quinto en el ranking oficial de la Federación Argentina de Box en la categoría pluma.

La velada tuvo a Emilse López de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe; mientras que los árbitros fueron Walter Báez y Leonardo Franco; mientras que jueces lo hicieron Pablo Vega, Benjamín López, Ignacio Czyrwony y Evelyn Pagura; el cronometrista fue Aldo Rodríguez, y el doctor Martín Salinas el médico presente.

En el combate de fondo, Luciano Farías, oriundo de Santa Fe, venció por puntos a Agustín Benítez, representante del God’s Gym de Reconquista. El púgil tiene 28 años de edad, es oriundo del barrio Pompeya, tiene 14 combates como amateur, y es entrenado por Walter Zoccola en el gimnasio Olimpia Olimboxing de la capital provincial. En el semifondo, el santafesino Matías Sánchez de San Cristóbal perdió por la vía rápida ante el local Kevin Casco.

image El experimentado Nico Tobar, entrenado por Walter Zoccola, superó por puntos al cordobés Ramos.

Por su parte, Agustín Morales del Olimboxing derrotó por puntos a Emanuel Medina entrenado por Luis Dïaz a tres rounds, mientras que Gabriela Zabala, representante del Tin Tin Box de Santa Fe venció por puntos a Luana Luque de la capital provincial. Además, Priscila Díaz del Olimboxing le ganó por puntos a Eugenia Verón del Yiyo Box, Nicolás Tobar de Santa Fe hizo lo propio con Juan Ignacio Ramos del Gym Roke Pérez de Córdoba, y Lucas Ferretti del Tin Tin Box doblegó al Colo Esteban Ferrero.

Los resultados oficiales

Agustín Morales (Olimboxing Santa Fe) venció por puntos a Emanuel Medina (Luis Díaz).

Mateo Casquero (Córdoba) venció por puntos a Julio Heredia (San Cristóbal).

Gabriela Zabala (Santa Fe) venció por puntos a Luana Luque (Santa Fe).

Priscila Díaz (Santa Fe) venció por puntos a Eugenia Verón (Yiyo Box).

Lucas Ferretti (Santa Fe) venció por puntos a Esteban Ferrero (Santa Fe).

Nicolás Tobar (Santa Fe) venció por puntos a Juan Ignacio Ramos (Córdoba).

Valentina Aquino (Indio Box) venció por puntos a Gianella Rodríguez (Santa Fe).

Kevin Casco (God’s Gym) ganó por nocaut a Matías Sánchez (San Cristóbal).

Luciano Farías (Santa Fe) venció por puntos a Agustín Benítez (God’s Gym).

En el Club Peñarol de Rafaela

Organizado por el gimnasio Sport Body del Chiquiboxing de Rafaela, se realizó un festival amateur picante con ocho peleas amateurs de buen nivel en las instalaciones del Club Peñarol de la ciudad cabecera del departamento Castellanos. Fue una noche a puro boxeo, adrenalina y emoción.

image La ascendente santafesina Priscila Díaz se trajo una importante victoria en el festival que se desarrolló en Reconquista.

La fiscalización estuvo a cargo de Silvio Alassia de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe; Marcelo Bergesio y Rolando Sandobal fueron los árbitros. Como jueces actuaron Pedro Ñañez, Andrés Baldessari, Ramón Benavídez y Cristian Quiroga, mientras que Andrés Baldessari fue el cronometrista y Natalia Boccardo como médica.

En cuanto a los resultados, Kevin Rojas del Leon Boxing superó por puntos a Lautaro Vega de la Academia Morales; Héctor Ramírez del Team Fénix RSC en el segundo asalto a Martín Mottua de Un Round Más, y Mauricio Santillán del Un Round Más por RSC en la primera vuelta a Lucas Gutiérrez del FR Boxing.

Por su parte, Yasir Herrera de la escuela Marcelo Benítez derrotó por puntos a Leonardo Molina del gimnasio Spósito, Eduardo Santillán del Sport Body de Rafaela a Franco Duffalde, María Ávila de San Gabriel a Melisa Pereyra del Sport Body, Leonardo Alviso entrenado por Walter Rivero RSC a Gastón Ramallo del Sport Body y Leonel Galván del FR Boxing a Agustín Antello del Sport Body por puntos.