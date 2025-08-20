Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show diferente: las mejores versiones de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota y El Indio Solari, en formato electroacústico. El mejor homenaje a Los Redondos y El Indio, se anima a seguir indagando en estas clásicas canciones de la música argentina para ofrecer una propuesta diferente. ¡No te lo podés perder!
Bravos Muchachitos! se presentará el sábado 30 de agosto en HUB. Las entradas pueden adquirirse en la boletería de HUB y a través de Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos)
La banda se formó en 2020 con la idea de ofrecer un verdadero homenaje a la magnífica obra de Los Redondos y de Carlos “Indio” Solari. Siempre desde el mayor de los respetos y el honor que significa interpretar estas canciones, respetando cada detalle de las mismas, pero tocadas con la impronta propia y el “feeling” que generan en los músicos cada una de ellas
Puntos de venta:
HUB | 25 de Mayo 3428
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161