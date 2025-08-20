Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico Bravos Muchachitos! se presentará el sábado 30 de agosto en HUB. Las entradas pueden adquirirse en la boletería de HUB y a través de Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos) 20 de agosto 2025 · 10:22hs

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show diferente: las mejores versiones de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota y El Indio Solari, en formato electroacústico. El mejor homenaje a Los Redondos y El Indio, se anima a seguir indagando en estas clásicas canciones de la música argentina para ofrecer una propuesta diferente. ¡No te lo podés perder!

La banda se formó en 2020 con la idea de ofrecer un verdadero homenaje a la magnífica obra de Los Redondos y de Carlos “Indio” Solari. Siempre desde el mayor de los respetos y el honor que significa interpretar estas canciones, respetando cada detalle de las mismas, pero tocadas con la impronta propia y el “feeling” que generan en los músicos cada una de ellas

Puntos de venta: HUB | 25 de Mayo 3428 Tribus Club de Arte | República de Siria 3572 NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637 NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780 NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091 NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980 NEXON Paraná | Urquiza 1031 Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná ONLINE : www.ticketway.com.ar VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161