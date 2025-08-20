Uno Santa Fe | Escenario | HUB

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! se presentará el sábado 30 de agosto en HUB. Las entradas pueden adquirirse en la boletería de HUB y a través de Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos)

20 de agosto 2025 · 10:22hs
gentileza

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show diferente: las mejores versiones de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota y El Indio Solari, en formato electroacústico. El mejor homenaje a Los Redondos y El Indio, se anima a seguir indagando en estas clásicas canciones de la música argentina para ofrecer una propuesta diferente. ¡No te lo podés perder!

La banda se formó en 2020 con la idea de ofrecer un verdadero homenaje a la magnífica obra de Los Redondos y de Carlos “Indio” Solari. Siempre desde el mayor de los respetos y el honor que significa interpretar estas canciones, respetando cada detalle de las mismas, pero tocadas con la impronta propia y el “feeling” que generan en los músicos cada una de ellas

Puntos de venta:

HUB | 25 de Mayo 3428

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

HUB show
