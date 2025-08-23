Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

El jueves por la noche el Teatro 3 de Febrero estuvo colmado para recibir a Axel, que se presentó en el marco de su 25 Tour

El jueves por la noche el Teatro 3 de Febrero estuvo colmado para recibir a Axel , que se presentó en el marco de su 25 Tour. El cantante repasó los grandes éxitos de su carrera y compartió también canciones de su último disco Vuelve, nominado a los Premios Gardel como Mejor Álbum Artista Pop.

El público acompañó cada tema y el artista se mostró cercano y afectuoso con sus seguidoras. Asistieron personas de distintas localidades, entre ellas Gualeguaychú, Diamante, Libertador San Martín, Rosario y Santa Fe.

Axel en Paraná 2025 (4) FERNANDA RIVERO / UNO

“Lo amamos, vinimos en grupo desde Gualeguaychú para no perdernos este show”, contó Carolina, que esperaba en la puerta del teatro junto a sus amigas. Desde Rosario, María aseguró: “Cada vez que canta nos llega al alma, no hay forma de no emocionarse”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario UNO de Entre Ríos (@unoentrerios)

Axel en Paraná 2025 (3) FERNANDA RIVERO / UNO

El espectáculo incluyó un repertorio pensado para su público, con versiones renovadas de sus clásicos y una puesta escénica diseñada para sorprender. La producción musical estuvo a cargo de Maxi Espíndola, del dúo MYA.

Axel en Paraná 2025 (9) FERNANDA RIVERO / UNO

En diálogo con UNO, Axel había adelantado: “Lo que sigue intacta es la pasión, siempre el motor es la pasión. Es lo que me llevó a correr el riesgo de seguir lo que amo. Sigo lleno de sueños, de ilusiones, buscando nuevos objetivos y creciendo día a día. Desde que me levanto hasta que me acuesto pienso en la música, en las giras, en el público, en seguir sorprendiendo al público”.

Axel en Paraná 2025 (8) FERNANDA RIVERO / UNO

Durante su repaso por 25 años de carrera, también reconoció que el camino no estuvo exento de dificultades: “Aprendí que en el camino hay más ‘no’ que ‘sí’, hay más puertas que se cierran que las que se abren. Siempre fui muy crédulo, idealista, ingenuo y por esas razones me he comido varios golpes. Pero no me arrepiento de nada, todo me sirvió para aprender, crecer y estar donde estoy hoy, celebrando 25 años con la música, y eso es lo más importante”.

Axel en Paraná 2025 (7) FERNANDA RIVERO / UNO

Axel: “No conozco éxito que no esté parado en el laburo, en laburar y laburar sin parar. Que la inspiración siempre te encuentre trabajando, como dicen”. Y al momento de definir las canciones de esta gira, resaltó que la prioridad es su público: “Lo difícil fue elegir las canciones. Son nueve discos, muchísimas canciones. Todo se elige en base a lo que quiere la gente, siempre voy a priorizar lo que el público quiera escuchar”.

Axel en Paraná 2025 (6) FERNANDA RIVERO / UNO

El cantante se despidió de Paraná agradecido por el cariño recibido. “Siento gratitud por todos estos años, por el cariño que la gente me brinda hace 25 años”, expresó.