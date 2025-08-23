Uno Santa Fe | Escenario | Axel

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

El jueves por la noche el Teatro 3 de Febrero estuvo colmado para recibir a Axel, que se presentó en el marco de su 25 Tour

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

23 de agosto 2025 · 14:55hs
Axel en Paraná

FERNANDA RIVERO / UNO

Axel en Paraná

El jueves por la noche el Teatro 3 de Febrero estuvo colmado para recibir a Axel, que se presentó en el marco de su 25 Tour. El cantante repasó los grandes éxitos de su carrera y compartió también canciones de su último disco Vuelve, nominado a los Premios Gardel como Mejor Álbum Artista Pop.

Axel en Paraná 2025 (2)

Axel llenó el Teatro 3 de Febrero de Paraná

El público acompañó cada tema y el artista se mostró cercano y afectuoso con sus seguidoras. Asistieron personas de distintas localidades, entre ellas Gualeguaychú, Diamante, Libertador San Martín, Rosario y Santa Fe.

Axel en Paraná 2025 (4)

“Lo amamos, vinimos en grupo desde Gualeguaychú para no perdernos este show”, contó Carolina, que esperaba en la puerta del teatro junto a sus amigas. Desde Rosario, María aseguró: “Cada vez que canta nos llega al alma, no hay forma de no emocionarse”.

Axel en Paraná 2025 (3)

El espectáculo incluyó un repertorio pensado para su público, con versiones renovadas de sus clásicos y una puesta escénica diseñada para sorprender. La producción musical estuvo a cargo de Maxi Espíndola, del dúo MYA.

Axel en Paraná 2025 (9)

En diálogo con UNO, Axel había adelantado: “Lo que sigue intacta es la pasión, siempre el motor es la pasión. Es lo que me llevó a correr el riesgo de seguir lo que amo. Sigo lleno de sueños, de ilusiones, buscando nuevos objetivos y creciendo día a día. Desde que me levanto hasta que me acuesto pienso en la música, en las giras, en el público, en seguir sorprendiendo al público”.

Axel en Paraná 2025 (8)

Durante su repaso por 25 años de carrera, también reconoció que el camino no estuvo exento de dificultades: “Aprendí que en el camino hay más ‘no’ que ‘sí’, hay más puertas que se cierran que las que se abren. Siempre fui muy crédulo, idealista, ingenuo y por esas razones me he comido varios golpes. Pero no me arrepiento de nada, todo me sirvió para aprender, crecer y estar donde estoy hoy, celebrando 25 años con la música, y eso es lo más importante”.

Axel en Paraná 2025 (7)

Axel: “No conozco éxito que no esté parado en el laburo, en laburar y laburar sin parar. Que la inspiración siempre te encuentre trabajando, como dicen”. Y al momento de definir las canciones de esta gira, resaltó que la prioridad es su público: “Lo difícil fue elegir las canciones. Son nueve discos, muchísimas canciones. Todo se elige en base a lo que quiere la gente, siempre voy a priorizar lo que el público quiera escuchar”.

Axel en Paraná 2025 (6)

El cantante se despidió de Paraná agradecido por el cariño recibido. “Siento gratitud por todos estos años, por el cariño que la gente me brinda hace 25 años”, expresó.

Axel en Paraná 2025 (5)

Axel Paraná Teatro 3 de Febrero show
Noticias relacionadas
Konex

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

la fiscal pidio 3 anos y medio de prision para la actriz andrea del boca

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

La muestra fue un éxito en la ciudad de Santa fe y se puede visitar hasta finales del mes

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Lo último

Lago, después de un empate con imagen mejorada: Hay que terminar el año de esta manera

Lago, después de un empate con imagen mejorada: "Hay que terminar el año de esta manera"

Esto tiene que ver con el período preelectoral, dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

"Esto tiene que ver con el período preelectoral", dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

Medrán: El desafío es que la gente se sienta identificada de ver a Colón

Medrán: "El desafío es que la gente se sienta identificada de ver a Colón"

Último Momento
Lago, después de un empate con imagen mejorada: Hay que terminar el año de esta manera

Lago, después de un empate con imagen mejorada: "Hay que terminar el año de esta manera"

Esto tiene que ver con el período preelectoral, dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

"Esto tiene que ver con el período preelectoral", dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

Medrán: El desafío es que la gente se sienta identificada de ver a Colón

Medrán: "El desafío es que la gente se sienta identificada de ver a Colón"

Evasión, persecución y muerte de Chechi Vallejos en Sauce Viejo: la investigación judicial

Evasión, persecución y muerte de "Chechi" Vallejos en Sauce Viejo: la investigación judicial

El uno por uno de Colón ante Chacarita en el Brigadier López

El uno por uno de Colón ante Chacarita en el Brigadier López

Ovación
Lago, después de un empate con imagen mejorada: Hay que terminar el año de esta manera

Lago, después de un empate con imagen mejorada: "Hay que terminar el año de esta manera"

Ortiz, tras el empate de Colón: El equipo encontró una claridad

Ortiz, tras el empate de Colón: "El equipo encontró una claridad"

Los hinchas de Colón dijeron presente en el debut de Medrán

Los hinchas de Colón dijeron presente en el debut de Medrán

Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

Policiales
Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"