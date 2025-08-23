El jueves por la noche el Teatro 3 de Febrero estuvo colmado para recibir a Axel, que se presentó en el marco de su 25 Tour. El cantante repasó los grandes éxitos de su carrera y compartió también canciones de su último disco Vuelve, nominado a los Premios Gardel como Mejor Álbum Artista Pop.
Axel festejó sus 25 años de música en Paraná
Por Fernanda Rivero
Axel llenó el Teatro 3 de Febrero de Paraná
El público acompañó cada tema y el artista se mostró cercano y afectuoso con sus seguidoras. Asistieron personas de distintas localidades, entre ellas Gualeguaychú, Diamante, Libertador San Martín, Rosario y Santa Fe.
“Lo amamos, vinimos en grupo desde Gualeguaychú para no perdernos este show”, contó Carolina, que esperaba en la puerta del teatro junto a sus amigas. Desde Rosario, María aseguró: “Cada vez que canta nos llega al alma, no hay forma de no emocionarse”.
El espectáculo incluyó un repertorio pensado para su público, con versiones renovadas de sus clásicos y una puesta escénica diseñada para sorprender. La producción musical estuvo a cargo de Maxi Espíndola, del dúo MYA.
En diálogo con UNO, Axel había adelantado: “Lo que sigue intacta es la pasión, siempre el motor es la pasión. Es lo que me llevó a correr el riesgo de seguir lo que amo. Sigo lleno de sueños, de ilusiones, buscando nuevos objetivos y creciendo día a día. Desde que me levanto hasta que me acuesto pienso en la música, en las giras, en el público, en seguir sorprendiendo al público”.
Durante su repaso por 25 años de carrera, también reconoció que el camino no estuvo exento de dificultades: “Aprendí que en el camino hay más ‘no’ que ‘sí’, hay más puertas que se cierran que las que se abren. Siempre fui muy crédulo, idealista, ingenuo y por esas razones me he comido varios golpes. Pero no me arrepiento de nada, todo me sirvió para aprender, crecer y estar donde estoy hoy, celebrando 25 años con la música, y eso es lo más importante”.
Axel: “No conozco éxito que no esté parado en el laburo, en laburar y laburar sin parar. Que la inspiración siempre te encuentre trabajando, como dicen”. Y al momento de definir las canciones de esta gira, resaltó que la prioridad es su público: “Lo difícil fue elegir las canciones. Son nueve discos, muchísimas canciones. Todo se elige en base a lo que quiere la gente, siempre voy a priorizar lo que el público quiera escuchar”.
El cantante se despidió de Paraná agradecido por el cariño recibido. “Siento gratitud por todos estos años, por el cariño que la gente me brinda hace 25 años”, expresó.