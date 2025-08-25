Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

El joven de 24 años sigue en estado crítico en el hospital Iturraspe y la Justicia espera los informes bomberiles.

Una mujer de 82 años falleció en el hospital Iturraspe luego de sufrir graves quemaduras durante el incendio de su vivienda en calle Neuquén al 6200 , en barrio Santa Marta de la ciudad de Santa Fe . Su nieto de 24 años permanece internado en estado crítico en la unidad de terapia intensiva del mismo nosocomio.

El siniestro ocurrió el sábado a las 16:30 , cuando vecinos advirtieron las llamas que salían desde el interior de la vivienda y alertaron de inmediato al 911 . Personal policial y bomberos zapadores llegaron rápidamente al lugar y lograron rescatar a las víctimas entre el humo y el fuego.

Tanto la mujer como su nieto recibieron maniobras de RCP en plena calle antes de ser trasladados de urgencia al hospital Iturraspe. Allí fueron atendidos en la guardia y permanecieron internados con quemaduras de consideración. Finalmente, la mujer murió este domingo a causa de las lesiones sufridas, mientras que su nieto continúa en estado delicado.

Peritajes y causas del incendio

Los bomberos zapadores trabajaron varias horas en la vivienda hasta sofocar por completo el fuego y proceder al enfriamiento de la estructura. Luego iniciaron las pericias técnicas para determinar las causas del siniestro, que aún no fueron confirmadas.

El fallecimiento de la mujer y el estado crítico de su nieto fueron informados a la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial ordenó la elaboración de un informe sobre el estado de salud de las víctimas y la remisión de los resultados preliminares de los peritajes bomberiles.

