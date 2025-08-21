Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

El ataque ocurrió en la tarde del jueves. La casa pertenecería a un grupo de delincuentes, presuntamente los "Sopapitas", y sería una represalia por el asesinato de un joven de 24 años que se registró en las últimas horas y en el mismo lugar.

Un violento ataque con un incendio intencional se registró en barrio Villa Hipódromo este jueves por la tarde, en lo que se presume fue una represalia por el homicidio de Damián Ernesto Robles, de 24 años, ocurrido horas antes. El incendio y la violencia extrema, tuvieron lugar en una vivienda de la zona, la cual, según vecinos, era frecuentada por el joven asesinado .

El hecho se desencadenó cuando una mujer llamó al 911, alertando sobre la presencia de varias personas que arrojaron un líquido combustible y prendieron fuego en el interior de una de las dependencias de la casa.

Ante la denuncia, el operador del 911 envió de inmediato a efectivos del Comando Radioeléctrico y del Cuerpo Guardia de Infantería, junto con una dotación de bomberos zapadores, quienes lograron controlar y extinguir el foco ígneo rápidamente.

Ajustes de cuenta por el homicidio de Robles

La investigación inicial apunta a que el ataque está directamente relacionado con el crimen de Damián Robles. El joven había estado en esa vivienda junto a amigos minutos antes de la medianoche del miércoles, y al salir a la calle, en la intersección de Lavaisse y pasaje Santa Fe, fue atacado a balazos. La bala impactó en su cabeza y, a pesar de ser trasladado de urgencia al hospital Cullen, falleció a las tres de la mañana.

El temido grupo de los "Sopapitas" en la mira

Este nuevo episodio de violencia volvió a poner bajo la lupa a un grupo criminal conocido en el barrio como "Los Sopapitas". Los vecinos de Villa Hipódromo, superando el miedo a posibles represalias, denunciaron que este grupo es responsable de numerosos delitos y que, a pesar de sus acciones, continúan operando libremente.

El caso ya está en manos de la Fiscalía de Flagrancia, que ordenó un informe detallado sobre lo ocurrido, incluyendo el trabajo de la policía y de los bomberos. La Policía de Santa Fe se encuentra investigando el ataque a la vivienda para esclarecer las circunstancias y determinar si está vinculado al homicidio de Robles.