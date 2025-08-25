Uno Santa Fe | Policiales | Protomédico

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Delincuentes robaron equipos médicos, aires acondicionados y aberturas del hospital Protomédico Manuel Rodríguez en Recreo.

Juan Trento

Por Juan Trento

25 de agosto 2025 · 13:55hs
Un insólito hecho de inseguridad ocurrió en el hospital Protomédico Manuel Rodríguez, donde delincuentes ingresaron al depósito del nosocomio y robaron costosos equipos médicos y materiales de construcción. Lo llamativo es que el encargado de mantenimiento recién hizo la denuncia 72 horas después, argumentando que “no le pareció importante” dar aviso antes a la policía.

El robo en el Protomédico fue constatado el martes 19 de agosto, cuando el encargado notó la falta de cinco equipos de aire acondicionado split, seis ventanas de aluminio con telas metálicas, dos puertas de aluminio y al menos cuatro motores de bomba de rayos X junto a otros motores de uso quirúrgico. Sin embargo, recién el viernes 22 al mediodía decidió acudir al Destacamento Recreo Sur de la Policía de Santa Fe para radicar la denuncia.

Según consta en el informe policial, el acceso al depósito fue forzado tras violentar una abertura. La novedad del robo fue comunicada a la Unidad Regional I La Capital y luego al fiscal de Flagrancia en turno, a quien se le destacó el inusual retraso en la denuncia: tres días entre la constatación del delito y la comunicación oficial, “porque al encargado de mantenimiento no le pareció importante”.

El hecho generó sorpresa en las autoridades, tanto por la magnitud del robo de elementos esenciales para el funcionamiento hospitalario, como por la tardanza en dar aviso a la policía y la Justicia.

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

