Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

La Fundación Konex anunció a los galardonados de la edición 2025, dedicada a la Música Popular Argentina, con un fuerte protagonismo de la provincia de Santa Fe

23 de agosto 2025 · 14:55hs
La Fundación Konex anunció a los galardonados de la edición 2025, dedicada a la Música Popular Argentina, con un fuerte protagonismo de la provincia de Santa Fe. Nueve artistas santafesinos quedaron entre los distinguidos: Pablo Agri, Marilina Bertoldi, Juan Caballero, Canticuénticos, Franco Luciani, Silvina Garré, Nicki Nicole, Fito Páez y Soledad Pastorutti. El reconocimiento abarca géneros como folklore, pop, rock y música infantil, reflejando la diversidad y vitalidad de la escena musical de la región.

Konex: los galardonados de la edición 2025

Los premios destacan a las personalidades más representativas de la última década (2015–2024) en 20 disciplinas específicas. Se trata de la quinta ocasión en que la música popular forma parte de los Premios Konex, reafirmando su peso central en la identidad cultural del país.

El Gran Jurado estuvo conformado por 20 referentes de la cultura nacional, presidido por Sandra Mihanovich (Premio Konex de Platino 1995 y 2015), con Alejandro Lerner como secretario general (Premio Konex 1985, 1995 y 2005) y Dino Saluzzi como presidente honorario (Premio Konex de Brillante 2015).

La ceremonia de entrega se llevará a cabo el martes 9 de septiembre en la Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, CABA), donde se celebrará tanto el talento individual de cada premiado como el aporte colectivo de Santa Fe a la música argentina.

Menciones Especiales: homenaje a grandes referentes

Además de los galardones por disciplina, la Fundación Konex otorgará Menciones Especiales a cuatro figuras fundamentales de la música popular argentina, cuyo legado trasciende generaciones:

  • Charly García, emblema del rock nacional y creador de una obra que transformó el lenguaje musical del país.

  • Los Auténticos Decadentes, referentes de una identidad festiva y popular que atraviesa géneros y edades.

  • Pimpinela, dúo icónico que revolucionó la canción popular con un estilo teatral inconfundible y una vigencia de más de cuatro décadas.

  • Trombonanza, encuentro internacional con sede en Santa Fe que consolidó un espacio único de formación, excelencia y proyección mundial del trombón.

Estas menciones celebran trayectorias artísticas notables y también un compromiso sostenido con la cultura argentina. En palabras de la Fundación, la misión de los Premios Konex desde su creación en 1980 es “sembrar el porvenir”, distinguiendo anualmente a quienes contribuyen de manera invaluable al desarrollo del arte y la identidad nacional.

Lago, después de un empate con imagen mejorada: "Hay que terminar el año de esta manera"

"Esto tiene que ver con el período preelectoral", dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

Medrán: "El desafío es que la gente se sienta identificada de ver a Colón"

Lago, después de un empate con imagen mejorada: "Hay que terminar el año de esta manera"

"Esto tiene que ver con el período preelectoral", dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

Medrán: "El desafío es que la gente se sienta identificada de ver a Colón"

Evasión, persecución y muerte de "Chechi" Vallejos en Sauce Viejo: la investigación judicial

El uno por uno de Colón ante Chacarita en el Brigadier López

Lago, después de un empate con imagen mejorada: "Hay que terminar el año de esta manera"

Los hinchas de Colón dijeron presente en el debut de Medrán

Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

San Lorenzo superó a Instituto y alcanzó a River en la cima de la zona B

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"