Un Puma Seven entrena con CRAI y podría debutar en Mendoza

Si llega el pase internacional, el integrante de Los Pumas Seven, Matías Osadczuk, estará en condiciones de jugar frente en Mendoza por el Torneo del Interior

28 de agosto 2025 · 08:22hs
 El integrante de Los Pumas 7´s, Matías Osadczuk, entrena actualmente con el plantel de CRAI.

Se vienen los cuartos de final y el repechaje por el Torneo del Interior A que organiza la Unión Argentina. En dicha instancia de la competencia federal se encuentra uno de los representantes de la Unión Santafesina que es CRAI. La escuadra conducida por Juan Manuel Fernández deberá visitar en la provincia de Mendoza a Los Tordos este sábado 30 de agosto a las 15.30 en Guaymallén.

Más allá de la instancia que deberá afrontar el elenco Gitano, la novedad más importante pasa porque un jugador que formó parte del seleccionado argentino de juego reducido, Los Pumas 7´s, si llega su pase internacional, podría debutar frente al elenco mendocino en la competencia nacional, aunque si está asegurado que viajará a la provincia cuyana.

Un Puma Seven que podría debutar en CRAI

Se trata del back Matías Osadczuk, un extraordinario jugador de rugby, con una calidad técnica y velocidad muy particular, y que es una de las estrellas del seleccionado nacional de juego reducido. Incluso jugó la Gran Final de Los Ángeles de la temporada 2024/25 del Circuito Mundial, y se convirtió en el cuarto tryman histórico del combinado nacional tras llegar a las 130 anotaciones.

Desde hace un tiempo, el integrante de Los Pumas 7´s, viene entrenando con el plantel del CRAI, ya que por la reglamentación vigente en la Unión de Rugby de Buenos Aires, no puede jugar el certamen porteño. Su club de origen es SITAS de Buenos Aires, prestigiosa entidad rugbísticamente, ubicada en la localidad bonaerense de el Palomar.

image
El jugador formado en Sitas de Buenos Aires, es el cuarto tryman histórico de Los Pumas 7's tras llegar a las 130 anotaciones.

Apodado Tute, tiene 28 años de edad, llegó a la entidad de la autopista a partir de que Rolando Martin, integrante del staff de entrenadores del CRAI, fue head coach de la escuadra ubicada en el Palomar, surgió la posibilidad de que no pierda el año deportivo, y como en URBA la reglamentación es bastante particular, CRAI le abrió las puertas y comenzó a entrenar en Santa Fe.

Osadczuk viene de ser el capitán del equipo Delhi Redz en la Rugby Premier League de India, una liga de rugby seven que busca impulsar este deporte en aquel país. Y ahora debe esperar que le llegue el pase internacional para poder debutar en la escuadra de la autopista, aunque viajará a Mendoza como parte de la delegación que jugará frente a Los Tordos.

"Es uno más, entrena una barbaridad" es una de las frases que más se escucha en integrantes del CRAI. Otro fue claro al señalar que "me tackleó y me dejó de cama", o también "este vago trotando nos gana a todos". Es un jugador de elite, que ha desarrollado su juego en el rugby reducido, pero las condiciones están intactas y es una gran incorporación.

Matías, mide 1.91, que juega de centro o medio scrum, especializado en seven, que como indicamos se inició en la Sociedad Italiana de Tiro al Blanco de Buenos Aires, y formo parte del seleccionado nacional de Seven que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. También formó parte del plantel que se adjudicó la medalla de oro en los Panamericanos de 2019, y en 2018, fue elegido por World Rugby para integrar el equipo ideal.

image
Si bien viajará a Mendoza, se espera que llegue su pase internacional, y así podrá estar a disposición del head coach Gitano.

Como señalamos, viajará con la delegación que este jueves a las 22.15, desde Ateneo Inmaculada partirá rumbo a la provincia de Mendoza, pero podría debutar en caso de llegar el pase internacional frente a Los Tordos por el Torneo del Interior, siempre y cuando el head coach Gitano decida ponerlo en la alineación titular.

Se trata de una muy buena incorporación, de un jugador de elite, que más allá de lo que pueda sumar como jugador cuando le toque ingresar al campo de juego, sino lo que significa como motivación para el resto de sus compañeros en el conjunto Gitano. Bien podría tratarse de una inyección anímica para los chicos de CRAI que afrontarán en Mendoza un nuevo desafío, y que luego lo harán en el Torneo Regional del Litoral.

