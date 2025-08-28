Uno Santa Fe | Unión | Unión

Mauricio Martínez: "Para Unión es una final y estamos preparados"

Mauricio Martínez palpitó el partido clave que Unión animará ante River en Mendoza, y contó cómo se prepararon para eventuales penales.

Ovación

Por Ovación

28 de agosto 2025 · 08:04hs
Mauricio Martínez: Para Unión es una final y estamos preparados

En la previa del cruce de este jueves ante River por los octavos de final de la Copa Argentina, uno de los líderes del vestuario de Unión, Mauricio Martínez, dejó sensaciones claras: respeto por el rival, confianza en el grupo y una advertencia sobre los penales, un escenario que el Tatengue no descarta en Mendoza.

Mauricio Martínez, y la chance de los penales ante River

“Hoy (por el miércoles) en la práctica Madelón nos hizo pasar a todos a patear penales. Fueron los 22 jugadores. Cuando no hay banderas colgadas atrás del arco, entran todas, ja”, bromeó el mediocampista de 32 años, que se prepara para un nuevo desafío en su carrera.

LEER MÁS: Los convocados de Unión para buscar romper el molde ante River en la Copa Argentina

El volante nacido en Santo Tomé no minimiza lo que significa enfrentar al campeón del mundo Franco Armani, a quien nunca logró vencer en seis cruces oficiales: “El entrenador de arqueros nos dio un dato sobre sus movimientos, pero sabemos que enfrentamos a un arquero de jerarquía, hay que tenerle respeto”.

La misma sensación le genera River en general, al que tampoco pudo derrotar en su trayectoria: “Se le tiene mucho respeto por lo que significa como institución, aunque también comete errores. Miramos videos para intentar aprovechar esas falencias. Si estamos ordenados, podemos complicarlos”.

La experiencia de Mauricio Martínez en beneficio de Unión

En lo personal, Martínez acumula 1.676 minutos en 26 partidos durante el año, con dos goles y nueve amarillas, ratificando su condición de pieza clave en la estructura de Madelón. Esa experiencia también la pone al servicio del grupo: “Hay muchos chicos que todavía no jugaron contra River. A Valentín Fascendini, por ejemplo, lo acompañamos para que juegue tranquilo, con confianza. Todos los respaldamos”.

Con pasado en Racing y Rosario Central, Caramelo sabe de este tipo de partidos y no esconde la motivación: “Obviamente uno firma llegar a los penales, pero vamos a dejar todo para ganar en los 90 minutos. Para nosotros es una final. La clave será estar bien parados, no salir a presionar mal y sostener la concentración los 90 minutos. River tiene jerarquía, pero con nuestras virtudes podemos hacerlo”.

LEER MÁS: Bottinelli, en UNO 106.3: "Si River no está preciso, Unión está creciendo y lo puede complicar"

Finalmente, el mediocampista admitió que el plantel llega entusiasmado pese a algunos contratiempos físicos en los últimos días: “Había cuatro o cinco compañeros con líneas de fiebre, yo incluido, pero ya estamos bien. Lo importante es que mañana podamos estar todos a la altura”.

En Mendoza, Unión buscará dar el golpe frente a River y Martínez lo tiene claro: será una prueba de carácter que puede marcar el rumbo del equipo en este segundo semestre.

Unión Martínez River
Noticias relacionadas
la oferta de qatar, la ultima chance de union para la salida de domina

La oferta de Qatar, la última chance de Unión para la salida de Dómina

los antecedentes de union y river con andres gariano como arbitro

Los antecedentes de Unión y River con Andrés Gariano como árbitro

union quiere dar el golpe en mendoza ante river por la copa argentina

Unión quiere dar el golpe en Mendoza ante River por la Copa Argentina

los convocados de union para buscar romper el molde ante river en la copa argentina

Los convocados de Unión para buscar romper el molde ante River en la Copa Argentina

Lo último

El historial entre Unión y River, con un antecedente en Copa Argentina

El historial entre Unión y River, con un antecedente en Copa Argentina

Transporte de pasajeros: la ciudad de Santa Fe suma nuevos colectivos con GPS y cámaras de seguridad

Transporte de pasajeros: la ciudad de Santa Fe suma nuevos colectivos con GPS y cámaras de seguridad

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Último Momento
El historial entre Unión y River, con un antecedente en Copa Argentina

El historial entre Unión y River, con un antecedente en Copa Argentina

Transporte de pasajeros: la ciudad de Santa Fe suma nuevos colectivos con GPS y cámaras de seguridad

Transporte de pasajeros: la ciudad de Santa Fe suma nuevos colectivos con GPS y cámaras de seguridad

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Varios púgiles santafesinos fueron protagonista en un festival en Reconquista

Varios púgiles santafesinos fueron protagonista en un festival en Reconquista

Cronograma del Gran Premio de Países Bajos con Franco Colapinto

Cronograma del Gran Premio de Países Bajos con Franco Colapinto

Ovación
En una definición histórica, Sanjustino ganó el clásico y es campeón de la Liga Santafesina

En una definición histórica, Sanjustino ganó el clásico y es campeón de la Liga Santafesina

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

La oferta de Qatar, la última chance de Unión para la salida de Dómina

La oferta de Qatar, la última chance de Unión para la salida de Dómina

Mauricio Martínez: Para nosotros es una final y estamos preparados

Mauricio Martínez: "Para nosotros es una final y estamos preparados"

Varios púgiles santafesinos fueron protagonista en un festival en Reconquista

Varios púgiles santafesinos fueron protagonista en un festival en Reconquista

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná