Mauricio Martínez: "Para Unión es una final y estamos preparados"

Mauricio Martínez palpitó el partido clave que Unión animará ante River en Mendoza, y contó cómo se prepararon para eventuales penales.

En la previa del cruce de este jueves ante River por los octavos de final de la Copa Argentina, uno de los líderes del vestuario de Unión , Mauricio Martínez, dejó sensaciones claras: respeto por el rival, confianza en el grupo y una advertencia sobre los penales, un escenario que el Tatengue no descarta en Mendoza.

“Hoy (por el miércoles) en la práctica Madelón nos hizo pasar a todos a patear penales. Fueron los 22 jugadores. Cuando no hay banderas colgadas atrás del arco, entran todas, ja”, bromeó el mediocampista de 32 años, que se prepara para un nuevo desafío en su carrera.

El volante nacido en Santo Tomé no minimiza lo que significa enfrentar al campeón del mundo Franco Armani, a quien nunca logró vencer en seis cruces oficiales: “El entrenador de arqueros nos dio un dato sobre sus movimientos, pero sabemos que enfrentamos a un arquero de jerarquía, hay que tenerle respeto”.

La misma sensación le genera River en general, al que tampoco pudo derrotar en su trayectoria: “Se le tiene mucho respeto por lo que significa como institución, aunque también comete errores. Miramos videos para intentar aprovechar esas falencias. Si estamos ordenados, podemos complicarlos”.

La experiencia de Mauricio Martínez en beneficio de Unión

En lo personal, Martínez acumula 1.676 minutos en 26 partidos durante el año, con dos goles y nueve amarillas, ratificando su condición de pieza clave en la estructura de Madelón. Esa experiencia también la pone al servicio del grupo: “Hay muchos chicos que todavía no jugaron contra River. A Valentín Fascendini, por ejemplo, lo acompañamos para que juegue tranquilo, con confianza. Todos los respaldamos”.

Con pasado en Racing y Rosario Central, Caramelo sabe de este tipo de partidos y no esconde la motivación: “Obviamente uno firma llegar a los penales, pero vamos a dejar todo para ganar en los 90 minutos. Para nosotros es una final. La clave será estar bien parados, no salir a presionar mal y sostener la concentración los 90 minutos. River tiene jerarquía, pero con nuestras virtudes podemos hacerlo”.

Finalmente, el mediocampista admitió que el plantel llega entusiasmado pese a algunos contratiempos físicos en los últimos días: “Había cuatro o cinco compañeros con líneas de fiebre, yo incluido, pero ya estamos bien. Lo importante es que mañana podamos estar todos a la altura”.

En Mendoza, Unión buscará dar el golpe frente a River y Martínez lo tiene claro: será una prueba de carácter que puede marcar el rumbo del equipo en este segundo semestre.