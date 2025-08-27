En una definición histórica, Sanjustino ganó el clásico y es campeón de la Liga Santafesina

Sanjustino sumó una nueva estrella a su historia al vencer a Colón (SJ) 2-1, con goles de Nehemías González, y así llevarse el Apertura de Liga Santafesina

Sanjustino escribió una nueva página en su rica historia futbolística al coronarse campeón del Torneo Apertura Marcos Méndez que organiza la Liga Santafesina . Con una muy buena campaña, el festejo fue por partida doble, ya que no solamente ganó el certamen sino que lo hizo frente a su clásico rival.

En el Coloso del Oeste, ante un gran marco de público, derrotó por 2 a 1 a Colón de San Justo con dos goles del artillero Nehemías Gonález. El equipo dirigido por Marcelo Molina alcanzó su noveno título en la máxima categoría regional.

La Gran final quedó para Sanjustino

San Justo fue todo una fiesta. Altamente acertado fue haber hecho jugar la final en el Portón del Norte Santafesino. Muchas veces hay que aplicar el sentido común, aún cuando el reglamento decía otra cosa, y a pesar de que fue por sorteo, el haberlo jugado en la ciudad de San Justo fue lo que debía pasar. El Coloso del Oeste fue el escenario donde Sanjustino selló su consagración, venciendo a Colón de San Justo por 2 a 1. Los dos goles de los verdiblancos fueron de Nehemías González, el gran delantero oriundo de Alto Verde.

LIGA SANTAFESINA FINAL SANJUSTINO COLON EN EL COLOSO DEL OESTE 2

Con la victoria, los dirigidos por el tucumano Marcelo Molina, no solamente aseguraron el título de campeón sino que también desató una histórica celebración que inundó de alegría a toda la comunidad del Matador ya que lo hizo nada más y nada menos que ante su clásico rival: Colón de San Justo. Lógicamente que el logro es merced al trabajo sostenido y la dedicación de un plantel muy comprometido con los colores de la institución.

Por un clásico sin violencia, el mensaje de hoy siempre, en la previa de la final entre Sanjustino y Colón (SJ).

Con un buen arbitraje de Carlos Córdoba, el Coloso explotó porque Sanjustino se consagró campeón. El equipo de Molina, el Tucu, escribió una historia más en su haber, ganando un campeonato más con este plantel. Ha sido un torneo muy difícil, pero lo ganó ante su gente, con una remontada sobre el final del certamen. El Verde festejó porque combinó solidez defensiva, eficacia ofensiva y un compromiso indiscutible.

El Matador le ganó uno de los clásicos más importantes de la historia a Colón de San Justo y dio la vuelta olímpica ante su gente. Nehemías González por duplicado fue el responsable de los goles del verde mientras que Alexis Palacios descontó para el conquistador. El flamante campeón jugó prácticamente todo el segundo tiempo con 10 ante la expulsión de Federico Aguilera. Los últimos minutos del partido el visitante también jugó con uno menos pero por una lesión de Claudio Albarracín cuando ya no quedaban cambios.

Síntesis:

Sanjustino 2- Colón de San Justo 1

Sanjustino: Cristian Reginelli; Pablo Barbaro, Francisco Yppoliti, Macallari, Federico Aguilera, Lautaro Oggier, Nehemías González, Matías Ayala Vera, Matías Benegas, Lorenzo Gonzále y Maximiliano Truchet. DT: Marcelo Molina.

Suplentes: Franco Capello, Juan Dubouloz, Mariano Cáceres, Diego Babon, Jonatan Iovino, Lucio Amesa y Mauro Camuzzi.

Colón de San Justo: Gonzalo Chaves; Tomás Baroni, Alejandro Ojeda, Ismael Quilez, Maximiliano Melgratti, Axel Gonzále, Mauricio Del Giudice, Alexis Palacios, Diego López, Matías Fantín y Claudio Albarracín. DT: Miguel Restelli.

Suplentes: Sebastián Monzón, Franco Eslechi, Lisandro Aguilera, Ignacio Mena, Exequiel Gómez, Agustín Farías.

Goles: Pt: 14´ Nehemías González (S), 31' Nehemías González (S), 45' Alexis Palacios (CSJ).

Amarillas: Agustín Farías, Alejandro Ojeda, Matías Fantín (CSJ).

Expulsado: Federico Aguilera (S).

Cambios: Mariano Cáceres x Ayala Vera, Jonatan Lobino x Truchet (S); Ignacio Mena x Palacios, Agustín Farías x Estechi, Franco Estechi x Alejandro Ojeda (CSJ).

Cancha: Estadio Coloso del Oeste.

Árbitro: Carlos Córdoba (LSF).