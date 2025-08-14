La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Camilú se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 29 de agosto, en marco del ciclo "La Casa Invita". Como artista invitada estará Yasmín Benseñor. La entrada es libre y gratuita.

Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer álbum de estudio , en un show íntimo y vibrante" Tras anunciar el inicio de su gira en Buenos Aires, la cantautora confirma su nuevo show en Tribus Club de Arte para el viernes 29 de agosto a las 21, en el marco del ciclo La Casa Invita, y con entrada libre y gratuita . Como artista invitada estará la santafesina Yasmín Benseñor.

Camilú se estará presentando en trío set acompañada por guitarra y teclado, llevando al escenario un show renovado cargado de emociones y poesía. Sus canciones, con letras cada vez más profundas y conmovedoras, prometen una noche llena de sentimiento y conexión, explorando el amor y las heridas del alma con su estilo único y apasionado, y dan inicio a lo que será su nuevo tour que la llevará a recorrer nuestro país.

Amor de mi Herida Tour a su vez la llevará a recorrer nuestro país con shows en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, además de presentarse en México, Puerto Rico y Uruguay. Su reciente álbum de estudio se destaca por su sofisticada producción y enfoque en la interpretación y composición, y deja ver una Camilú adulta y atravesada por nuevas historias a contar. Entre las canciones, se encuentran fusiones de bachata y tango, salsa, blues, R&B, y baladas minimalistas, con una fuerte presencia de la voz de Camilú y colaboraciones con artistas como Pedro Capó y Jesse & Joy.

En palabras de Camilú: “Amor de mi herida” es el disco que me devolvió una mirada mucho más clara del amor. Estas canciones me acompañaron a desenmascarar la idealización que tenía sobre las relaciones, a verme en un espejo diferente, entendiendo que el “verdadero” amor te lleva a ver bien de cerquita miedos que llevan guardados mucho tiempo para poder sanarlos. Una vez más la música me llevó a revisar emociones y conocer lugares de mí que no conocía"

Acerca de Camilú

Camilú es una joven cantautora nacida en Puerto Madryn. Se consolida como una de las artistas más talentosas de la escena actual gracias a su voz y a su manera única de componer. En 2020 lanzó su primer material de estudio, y en ese momento, comenzó su carrera como compositora, escribiendo también canciones para artistas destacados de la escena actual.

A sus 26 años, resultó nominada a los Latin Grammy 2023 en la categoría Mejor Álbum Tradicional Pop Vocal con su segundo disco “Que Me Duela”. En 2024 con el lanzamiento de sus Live Sessions, pudimos escuchar nuevas versiones de sus canciones en colaboración con artistas como Soledad Pastorutti, Karina, Benja Amadeo, y Muna Pauls Cherri.

El lanzamiento de su tercer disco de estudio “Amor de mi herida” Camilú vuelve a destacarse por la fusión de géneros y se presenta con una visión más clara y madura del amor. Este disco cuenta con las grandísimas participaciones de Pedro Capó y Jesse y Joy, marcando un nuevo punto de partida para la artista.

Sobre Yasmín Benseñor

Yasmín Benseñor es música y compositora santafesina. Además de su proyecto solista, participa junto a Julián Gervasoni en MINICOMPONENTE. Formó parte de bandas locales como Los Cohibas y Sanjo.

Su música explora las baladas, fusionando estilos como el flamenco, melódicos y de base pop. Actualmente está preparando su primer material de estudio como solista, cuyas canciones de autoría propia presentará en el show. Su último lanzamiento audiovisual fue "Todos los relojes de la casa", en 2022.